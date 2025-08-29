Po nenadnem vdoru bakterij: kdaj obiskati zdravnika

Vnetja sečil spadajo med pogostejša obolenja, vendar običajno potekajo v blažji obliki. Daleč najpogosteje obolevajo mlajše, sicer zdrave ženske: od 40 do 50 odstotkov doživi v življenju vsaj eno okužbo. Glavni razlog je krajša sečnica pri ženskah, zaradi katere bakterije iz spolovil ter črevesja lažje vstopajo v sečila. S starostjo se pogostnost vnetij sečil poveča tudi pri moških, večinoma zaradi težav s prostato.

Voda in zeliščni čaji pomagajo spirati bakterije iz sečil.

Okužbe sečil so posledica vdora bakterij, najpogosteje Escherichia coli, iz prebavil v sečnico in naprej v mehur. Najpogostejši okužbi sta vnetje mehurja ter vnetje ledvic; kažeta se z različnimi simptomi in znaki bolezni. Vnetje ledvic se odraža s slabim počutjem, topo bolečino v ledvenem predelu, povišano telesno temperaturo, včasih celo s slabostjo in bruhanjem. Pri vnetju mehurja je tipično nenadno pogosto in pekoče odvajanje majhnih količin seča, ki je moten in neprijetnega vonja, prisotne so bolečine v predelu sečnega mehurja.

Poleti k okužbi prispeva več dejavnikov, med njimi je tudi dehidracija: zaradi potenja telo izgublja več tekočine, urin postane bolj koncentriran, kar olajša razrast bakterij. Si preoblečete kopalke, ko pridete iz vode? Vlaga in toplota sta idealno okolje za bakterije, ki lahko zlahka pridejo do sečnice. Poletje je bolj sproščen čas, pogostejši so spolni odnosi, ki pomenijo tudi večjo možnost prenosa bakterij. Poletje je tudi čas potovanj, ko morda težje skrbimo za higieno, tudi kampiranje in javne plaže pomenijo več stikov z okoljem, kjer niso vedno na voljo čiste sanitarije.

Najmanj dva litra

Simptomi uroinfekta se pogosto začnejo nenadno: pogosto nas sili na vodo, pekoč občutek pri uriniranju, moten urin, ki oddaja poseben vonj, bolečina v spodnjem delu trebuha, tudi vročina. Pravočasno prepoznavanje je ključno, saj lahko nezdravljena okužba napreduje do ledvic in povzroči resne zaplete. Da bi te pa tudi prvotno okužbo preprečili, pijemo dovolj tekočine, vsaj dva litra na dan, še več v vročini. Voda je najboljša izbira. Redno uriniramo, to pomaga izplakniti bakterije iz sečil. Po kopanju se preoblečemo v suha oblačila. In ne pozabimo na higieno: po veliki potrebi se obrišemo od spredaj nazaj, da preprečimo prenos bakterij iz črevesja v sečnico. Po spolnem odnosu uriniramo. Nosimo lahka, zračna oblačila, spodnje perilo naj bo bombažno.

Brusnice so verjetno najbolj znano živilo za zdravje sečil.

Poleg tega poskrbimo za krepak imunski sistem: z dovolj spanja, uravnoteženo prehrano. Brusnice so verjetno najbolj znano živilo za zdravje sečil. Vsebujejo proantocianidine, ki preprečujejo, da bi se bakterije E. coli oprijele sten sečil. Učinkovite so sveže, sušene (brez dodanega sladkorja) kot čaj ali v obliki nesladkanega soka. Pomagajo tudi borovnice, ki delujejo protivnetno.

Zdravljenje običajno vključuje antibiotike. FOTO: Fizkes/Getty Images

V lekarni nam bodo morebiti svetovali vednozeleni gornik, ki ima dokazano protibakterijsko delovanje in je na voljo v obliki zdravilnega čaja samostojno ali pa v kombinaciji z zdravilnimi rastlinami, ki imajo diuretično delovanje. A pozor: ni primeren za nosečnice, doječe matere in otroke. Uporabljamo lahko tudi zel zlate rozge, zel njivske preslice, korenino pravega peteršilja, korenino navadnega gladeža, list koprive, ki spodbujajo izločanje seča ter na tak način povečajo izpiranje sečnih poti. Toda preden se odločimo za tovrstno samozdravljenje, se vselej posvetujemo z zdravnikom ali farmacevtom.

Probiotična živila, kot so kefir, jogurt z živimi kulturami in kislo zelje, pomagajo vzdrževati zdravo črevesno in vaginalno mikrofloro, kar zmanjšuje tveganje za širjenje škodljivih bakterij do sečil. Česen je naravni antibiotik, ki lahko zavira rast bakterij, medtem ko vitamin C iz citrusov, paprike in kivija zakisa urin in s tem ovira razmnoževanje bakterij. Pomembna je tudi zadostna hidracija – voda in zeliščni čaji pomagajo spirati bakterije iz sečil.

Ne sladkorju in čiliju

Pri preprečevanju okužb sečil ni pomembno le, kaj uživamo, ampak tudi čemu se izogibamo. Nekatera živila in navade lahko namreč povečajo tveganje za razvoj bakterij v sečilih ter poslabšajo simptome obstoječe okužbe. Sladkor je eden glavnih krivcev. Spodbuja rast bakterij, zato je priporočljivo omejiti sladkarije, sladkane pijače in predelana živila z dodanimi sladili.

Kofein, torej kava, pravi čaj, energijske pijače in alkohol delujejo kot diuretik ter lahko dražijo mehur, kar povzroči pogostejše in bolj boleče uriniranje. Pikantna hrana, denimo čili in močne začimbe, pri nekaterih poveča draženje sečil in lahko okrepi občutek zbadanja pri uriniranju.

Gazirane pijače in umetna sladila prav tako dražijo mehur in spodbujajo neprijetne simptome. Med okužbo se izogibamo tudi mastni in močno procesirani hrani, saj oslabi imunski sistem.

Pomembno je, da ne zadržujemo uriniranja, ker to omogoča bakterijam daljši stik z mehurjem. Prav tako se izogibamo nošenju tesnih oblačil in sintetičnega spodnjega perila, ki zadržuje vlago in toploto.

Kdaj k zdravniku

Večinoma potekajo vnetja sečil v blažji obliki. Če pa simptomi trajajo več kot dva dni, se stopnjujejo ali se pojavijo vročina, mrzlica ali bolečina v ledvenem delu, je nujen obisk zdravnika. Zdravljenje običajno vključuje antibiotike, ki jih je treba jemati natančno po navodilih, da se okužba popolnoma pozdravi. Obisk zdravnika je nujen tudi pri ponavljajočih se vnetjih, ob pojavu izrazitih krčevitih bolečin v ledvenem predelu (lahko gre za sečne kamne), pri povišani telesni temperaturi ali ko v urinu opazimo kri.

Zdravnika naj obiščejo tudi moški ob pojavu kakršnih koli težav z izločanjem urina, tudi če so blažje, saj je treba izključiti morebitno obolenje prostate.