Po nekaj tednih izboljšanje: pomembno je krepiti mišice medeničnega dna

Medenično dno je na dnu odprtine male medenice, kjer podpira mehur in debelo črevo, pri ženskah tudi maternico. Ko gremo na vodo ali blato, se mišice medeničnega dna sprostijo in takoj zatem spet napnejo. S staranjem ali telesnimi napori, kot sta porod ali prekomerna telesna teža, lahko izgubijo mišični tonus.

Pomembno je krepiti mišice medeničnega dna. Ohlapne mišice medeničnega dna lahko povzročijo težave z zadrževanjem urina, prolaps medeničnih organov (maternica, mehur ali deli črevesja lezejo ven skozi nožnično ali anusno odprtino), bolečinami v medenici, križu, kolkih, pa tudi bolečine med spolnimi odnosi. Navodila, kako preizkusiti, v kakšni formi so naše mišice medeničnega dna za ženske, najdemo na spletni strani Bolnišnice za Ginekologijo in porodništvo Kranj.

Uhajanje vode lahko z vajami omilimo ali celo preprečimo. FOTO: Spukkato/Getty Images

»Umijte si roke in se v postelji udobno usedite z rahlo razmaknjenimi nogami. Vstavite si dva prsta v nožnico in stisnite mišice medeničnega dna, pri tem si predstavljajte, da poskušate zaustaviti vetrove iz črevesja. Zaprite oči in se osredotočite na mišice presredka, ki se bodo skrčile in pri tem premaknile rahlo navzgor. Krčenje pravih mišic boste zaznali s prsti. Pri tem ne smete stiskati mišic stegen, zadnjice ali trebuha,« svetujejo. Še en način je poskus, da med uriniranjem ustavite curek urina.

Tudi za moške Čeprav o krepitvi mišic medeničnega dna večinoma govorimo v zvezi z zdravjem žensk, pa so vaje primerne tudi za moške. Enako kot ženske lahko z njimi preprečijo oziroma omilijo uhajanje blata, vetrov ali urina ter bolečine v medenici in kolkih, z redno vadbo pa lahko dosežejo tudi daljšo erekcijo.

Okrepimo jih z vadbo

Dobra novica za tiste, ki se spopadajo s posledicami zaradi ohlapnih mišic medeničnega dna, je, da jih je mogoče učinkovito okrepiti z vadbo. Kot svetujejo v kranjski bolnišnici, vaje izvajajmo vsak dan in jih sčasoma stopnjujmo. »Lezite na hrbet, na tla, s stopali na tleh in pokrčenimi ter rahlo razširjenimi nogami. Počasi stisnite medenično dno in zaprite danko, kot da želite preprečiti uhajanje zraka. Zadržite stisk za 6–7 sekund, sprostite in počivajte,« navajajo.

Isto vajo lahko izvajate tudi leže na boku ali na trebuhu. Podobno vajo lahko izvedete sede na stolu. Svetuje se, da vadba vedno vključuje stiskanje mišic v različnih položajih ter da se med vadbo izmenično posvečate vajam s hitrim ritmom stiskanja ter vajam, kjer mišico stisnete močno in jo poskušate ohraniti stisnjeno kar se da dolgo. Rezultati ne bodo občutni takoj, opozarjajo kranjski ginekologi. Uspeh se bo pokazal šele po nekaj tednih ali mesecih.

Podobne nasvete na spletu ponuja tudi UKC Ljubljana. Na Kirurški kliniki na kliničnem oddelku za urologijo svetujejo, naj vaje izvajamo od 15 do 20 minut na dan. »Poleg vadbe pazite tudi na normalno telesno težo, pijte najmanj 6–8 kozarcev tekočine na dan in ne hodite na stranišče samo za vsak primer. Zadrževanje urina, vendar ne pretirano, je namreč tudi vaja za krepitev mišic medeničnega dna in mehurja,« priporoča mag. Gabrijela Gaber, višja fizioterapevtka.