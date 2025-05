Po dvanajstem letu zbolevajo dekleta trikrat pogosteje od fantov

Na pomembnost zgodnje prepoznave multiple skleroze ter čim prejšnjega zdravljenja otrok in mladostnikov, kar je ključno za uspešnost obravnave in dobro prognozo bolezni, ob današnjem svetovnem dnevu multiple skleroze opozarjajo na društvu Spoznajmo multiplo sklerozo.

Oboleli otroci in mladostniki

Zadnji majski teden je teden multiple skleroze in v njegovem sklopu je tudi svetovni dan multiple skleroze. Ker v širši javnosti ni dovolj zavedanja, da ta bolezen lahko prizadene otroke – v otroškem obdobju se pojavljajo številne vnetne in nevnetne bolezni z akutnimi nevrološkimi težavami –, na društvu Spoznajmo multiplo sklerozo inzenzivneje ozaveščajo o multipli sklerozi v otroškem obdobju.

Predsednica društva Renata Žohar je v lanskem sporočilu za javnost tako navedla, da so jo k temu spodbudile stiske staršev obolelih otrok. Kajti »kronična avtoimunska vnetna bolezen, ki prizadene osrednje živčevje, ne zaznamuje zgolj bolnikov, temveč tudi življenja njihovih svojcev. Posebno kadar za njo zbolijo otroci ali mladostniki.«

Najverjetnejši vpliv spolnih hormonov

Multipla skleroza se pri otrocih najpogosteje pojavlja v najstniških letih, redkeje pri mlajših od deset let. »V Sloveniji na leto zboli med štiri in šest bolnikov, mlajših od 18 let,« je novinarski konferenci Multipla skleroza v otroškem obdobju povedala dr. Neli Bizjak, dr. med., spec. pediatrije, s Kliničnega oddelka za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana. In dodala: »Naš najmlajši bolnik je zbolel pri starosti štirih let in pol.

FOTO: Thitareesarmkasat/Gettyimages

Pred puberteto, to je med desetim in dvanajstim letom, zbolevajo deklice in dečki enako pogosto, pozneje dekleta zbolevajo trikrat pogosteje, kar kaže, da na nastanek bolezni najverjetneje vplivajo tudi spolnih hormoni.

Natančen vzrok bolezni sicer še ni znan, je pa veliko raziskav v zadnjih letih pokazalo, da določeni genetski dejavniki in dejavniki okolja pripomorejo k večji dovzetnosti za nastanek multiple skleroze v otroški dobi.«

Zgodnja prepoznava bolezni in postavitev diagnoze

Multipla skleroza se lahko pojavlja v več oblikah. Najpogostejši simptomi in znaki so zmanjšana ostrina ali popolna izguba vida, dvojni vid, mravljinčenje, mišična oslabelost, motnje ravnotežja ter težave pri odvajanju blata ali vode. Raznoliki simptomi in znaki pri otrocih so podobni tistim, ki se pojavljajo pri odraslih.

Prav zaradi tega bolezen imenujemo tudi bolezen tisočerih obrazov. Pri otrocih je pogostejši pojav več simptomov in znakov hkrati.

Bolezen ni ozdravljiva, a je mogoče s sodobnimi zdravili in ustrezno obravnavo upočasniti njeno napredovanje. Za bolnike, mlajše od osemnajst let, so odobrena redka. »Nekatera se dajejo v obliki injekcij v domačem okolju ali v bolnišnici, nekatera je treba aplicirati v obliki intravenskih zdravil v bolnišnici, v zadnjih letih so na voljo tudi že zdravila v obliki tablet.

FOTO: Lsophoto/Gettyimages

Ta zdravila so učinkovita pri zmanjševanju pogostosti zagonov, nastajanju in kopičenju vnetnih sprememb v osrednjem živčevju, s tem pa upočasnjujejo potek bolezni in zmanjšajo verjetnost za napredovanje funkcionalne prizadetosti,« je povedala Neli Bizjak.

In dodala: »Otroci in mladostniki z multiplo sklerozo zaradi začetka bolezni v zgodnji življenjski dobi dosežejo enako stopnjo funkcionalne prizadetosti deset let prej kot bolniki, ki so zboleli v odrasli dobi.

Zato so zgodnja prepoznava bolezni in postavitev diagnoze ter s tem čim prejšnje zdravljenje ključnega pomena za uspešno zdravljenje in dobro prognozo.«