Plavanje okrepi telo in prijetno utrudi

Plavajte, plavajte! Končno smo v tistih mesecih leta, ko nam ni treba iskati osvežitve in rekreacije v bazenu, ampak lahko uživamo v širini morja ali pa svežini rek in jezer.

Plavanje pa ni le prijetna počitniška dejavnost, ampak tudi učinkovita telesna vadba, s katero krepimo mišično moč, povečujemo vzdržljivost in gibčnost ter izboljšujemo telesno držo.

Mnogi osvežitev raje poiščejo v jezeru, ki je odlično za tovrstno izkušnjo. FOTO: Joel Thorpe/Getty Images

Plavanje izdatno kuri kalorije.

Za zdrave sklepe

Plavanja bodo vesele vse mišične skupine, predvsem pa mišice nog, ramenskega obroča, hrbta, prsi in trupa. Ta športna dejavnost je zelo primerna za vse tiste, ki se spopadajo s čezmerno telesno težo, imajo težave s sklepi in ledvenim predelom ter nosečnice. Telo je v vodi lažje, zato je tudi obremenitev kosti in sklepov občutno manjša, sprostitev in gibljivost pa toliko večja. Intenzivnost stopnjujemo po občutku, prav tako previdno podaljšujemo razdalje. Po posvetu z zdravnikom ali fizioterapevtom je plavanje odlično tudi za okrevanje po poškodbah ali pa za lajšanje bolečin pri artritisu.

Zanesljivo nam pomaga na poti do vitkosti: v eni uri aktivnega uživanja v vodi lahko namreč pokurimo tudi 500 kilokalorij, zato je ta športna dejavnost naša velika zaveznica pri izgubi odvečnih kilogramov. Pri tem so zelo dejavna tudi pljuča, ki jih izdatno krepimo in povečujemo elastičnost prsnega koša. S pravilnim in enakomernim dihanjem pa se bomo ne le prijetno utrudili, ampak tudi dodobra sprostili. Mnogi zato prisegajo na plavanje vsaj dvakrat na teden tudi zunaj poletne sezone, saj jim prinaša užitek, ki ga ne morejo doseči z nobeno drugo športno dejavnostjo.

Nekateri plavajo redno, skozi vse leto. FOTO: Jaysi/Getty Images

Plavanje je zelo, zelo zdravo in primerno za vse generacije; krepi nam odpornost, spodbuja prekrvitev in pospešuje delovanje srčno-žilnega sistema, poudarjajo strokovnjaki, pogosto čofotanje pa naj bi po nekaterih študijah celo zaviralo proces staranja. In ker sodeluje celo telo, smo na suhem prijetno utrujeni. Kar pomeni, da se nam obeta sladki spanec ...