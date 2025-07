Plastenke in stekleničke bi morali čistiti morali vsak dan

V zadnjem desetletju je postal bidon za vodo že skoraj kot podaljšek naše roke. Ne glede na to, ali gremo v službo, na sprehod ali po nakupih – ta plastenka ali steklenica za večkratno uporabo je vedno pri roki.

Zdi se, da imamo vsi vsaj primerek, najbrž pa kar celo zbirko, in sicer od tistih zgodnejših modelov do najnovejših. Poleg estetskega videza so namreč praktične za hidracijo čez dan. Z njimi zmanjšujemo količino plastičnih odpadkov in spodbujamo redno uživanje vode.

Vendar se pri tej vsakodnevni rutini polnjenja in prenašanja bidona prepogosto pozablja na ključno stvar: redno čiščenje. Ker večino časa vanj samo natakamo vodo in ga ne uporablja nihče drug, smo prepričani, da je vedno čist. Toda prav ta predpostavka je napačna in lahko tudi nevarna.

Strokovnjaki opozarjajo, da jih moramo čistiti vsak dan. Poudarjajo, da se v steklenici zlahka naberejo bakterije in plesen, še posebno če jo nenehno odpiramo in zapiramo. Slina, vročina in vlaga ustvarjajo idealne razmere za rast mikroorganizmov. Posledica je lahko sprememba v okusu vode pa tudi resnejše zdravstvene težave, na primer prebavne motnje.

Svet so preplavile v vseh barvah in oblikah. FOTO: Cristina Oller Real/Getty Images

Večina je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju, a vseeno najprej preberite navodila proizvajalca, nekatere namreč še vedno zahtevajo ročno pomivanje.

Vlaga povzroča plesen

Če vaš bidon ni primeren za pomivanje v pomivalnem stroju ali pa ga želite še temeljiteje očistiti, pa ročno pranje vendarle ni tako zapleteno. Razstaviti ga morate in vse dele umiti ločeno. Zunanjost lahko operete že z navadno gobico in toplo vodo z detergentom za pomivanje posode, za notranjost pa bo najbolje uporabiti krtačko za stekleničke, s katero boste lahko dosegli vse dele.

Tako kot krožnike in zobe imejmo očiščene tudi stekleničke. FOTO: Fotoduets/Getty Images

Posebno pozornost namenimo delom, ki pridejo v stik z ustnicami, ter slamico, na kateri pogosto ostanejo majhni delci, ki niso vidni s prostim očesom. Strokovnjaki svetujejo uporabo posebne krtačke za slamice, da na njej ne bo več neprijetnih vonjav in okusov. Po koncu se mora bidon temeljito posušiti, se pravi tudi notranji spoji, silikonska tesnila in pokrovčki. Vlaga, ujeta v teh delih, lahko hitro povzroči plesen. Najbolje bo, da vse dele razprostrete na čisto kuhinjsko krpo in jih pred ponovnim sestavljanjem popolnoma posušite.

Glede na to, kako pogosto jih uporabljamo in kako zelo pomembni so postali v našem vsakdanjem življenju, nam čiščenje bidonov res ne bi smelo biti odveč. Na to opravilo bi morali gledati kot na nekaj, kar se preprosto opravi, kot je denimo pomivanje krožnikov po obroku ali umivanje zob pred spanjem. Čista steklenica namreč ne zagotavlja le boljšega okusa vode, ampak tudi, da smo vsakič, ko spijemo požirek, bolj zdravi. In če smo se že odločili za trajnosten in zdrav način življenja, je čiščenje naše steklenice za vodo logičen korak v tem procesu.