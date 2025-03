Planeti v peti hiši: to je hiša ljubezni, sreče, veselja ...

Če je v njej sonce, to naznanja ustvarjalne talente, možnost športnih uspehov, zlatih medalj in podobno, če je dobro aspektirano. Ponosni smo na svoje ustvarjanje, otroke, če so aspekti težki, smo lahko do otrok pretirano gospodovalni, dominantni. Večja je verjetnost, da bodo otroci uspešni. Hkrati lahko Sonce v tej hiši pomeni, da je naš oče veseljak, športnik ali človek z umetniškimi talenti.

Luna v peti hiši kaže ljudi veselih čustev in veliko potrebo imeti otroke, skrbno in nežno vzgajanje; lahko veselje za delo z malčki. V času srednje šole veliko občutljivost in ranljivost, lahko obiskovanje vzgojiteljske ali šole, povezane z nego, medicino. Hobiji so lahko povezani s psihologijo ali vrtnarstvom (pridelavo hrane). Ko smo zaljubljeni, smo zelo nežni in ranljivi.

Peta označuje naše otroke. FOTO: Halfpoint/Getty Images

Merkur v peti hiši nam daje veselo in družabno naravo, pozitivne misli, veselje pri komuniciranju, ljubezen do timskih športov, dar za poučevanje. V mladosti je človek zelo priljubljen in v središču pozornosti, rad nastopa. Njegov brat ali sestra je v nečem poseben, viden, lahko tudi uspešen. Ob težkih aspektih je mogoča ljubosumnost na brata, sestro. Vidi se veliko željo in potencial za izražanje sebe, najpogosteje skozi besedno umetnost, včasih tudi prek igre in risanja (če je Merkur v vodnem znamenju in s podporo Neptuna), včasih to nakazuje pevske ambicije, sploh če je Merkur v biku ali povezan z Venero.

Venera v peti hiši nakazuje radoživo osebo, ki se pogosteje zaljublja, se zna veseliti in zabavati, ima velik nasmeh na obrazu. Pogosto nakazuje, da smo bili zelo zaželeni v času srednje šole, če ni obremenitev, se kažejo srečne ljubezenske zgodbe. Pogosto je nakazan talent za ples, sploh če je Venera pozitivno povezana z Uranom (občutek za ritem in modernejše plese) ali s Saturnom (tradicionalni plesi). Hobiji so povezani z lepoto, veseljem, umetnostjo. Naši otroci so lepi ali umetniški, imamo jih radi in se jih veselimo, veliko zabave doživimo z njimi. Pogosto jim dajemo ljubkovalna imena, včasih smo kar malo zaljubljeni vanje. Večja je verjetnost, da imamo deklice.

Mars v peti hiši nosi strastne ljudi, pogosto športne narave, ki imajo potrebo po tem, da se pokažejo, izrazijo. V času srednje šole smo bili precej zahtevni in bojeviti, a tudi dinamični ali športni. Včasih nakazuje, sploh v ženski karti, potrebo po ljubimcih, tudi ko je že poročena. Šport je pomemben hobi, šport imamo radi. Pogosto se zaljubimo zaradi močne spolne privlačnosti. Večja je verjetnost, da bomo imeli sina, a ne glede na spol bo otrok živahen in zahteven, z obremenjenim Marsom pravi mali hudiček, ki se ga bo treba naučiti krotiti in voditi. Najbolje je takega otroka usmeriti v šport, da lahko tekmovalnost izraža v zdravih mejah. Po drugi strani je tudi sam človek kot starš precej bojevit in nepotrpežljiv; torej je treba delati tudi na sebi.