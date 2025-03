Pisanje za možgane: pisanje na roko izboljšuje spomin

Pisanje je zapleten proces, ki vključuje integracijo motoričnih, vizualno-perceptivnih in jezikovnih spretnosti. Za uspešno obvladovanje pisanja mora otrok razviti tri ključne veščine: jezikovno razumevanje, motorične sposobnosti in vizualno-perceptivne spretnosti.

Jezikovno razumevanje vključuje sposobnost prepoznavanja in pravilnega oblikovanja črk ter besed, motorične sposobnosti omogočajo natančen nadzor nad roko in prsti, vizualno-perceptivne spretnosti pa otroku pomagajo razumeti, kako se črte na strani povezujejo in tvorijo slike, črke ter besede.

Ideje kar vrejo, stvari si tudi bolje zapomnimo. FOTO: Setthaphat Dodchai/Getty Images

Obvladanje pisanja je za otroka ključno tako v šolskem kot domačem okolju. Učiteljem omogoča, da natančno ocenijo otrokovo razumevanje snovi in kognitivne sposobnosti. Slabo pisanje lahko vodi do napačne ocene otrokovega znanja in sposobnosti, kar lahko vpliva na otrokovo samozavest in akademski uspeh. Doma pa dobro obvladovanje pisanja otroku omogoča, da učinkovito izrazi svoje misli in ideje, kar je bistveno za njegov osebni in družbeni razvoj. Pisanje je več kot le tehnična veščina, saj je sredstvo za izražanje in komunikacijo.

Čeprav imajo otroci dandanes dostop do naprav s tipkovnicami, pa je zelo pomembno, da pišejo tudi na roko. Pravzaprav bi morali pisanje na roko ohranjati tudi odrasli.

Zapletena veščina

Raziskave, v katerih so sodelovali otroci, kažejo, da pisanje v nasprotju s tipkanjem vodi do boljšega in dolgotrajnejšega prepoznavanja in razumevanja črk. Pisanje z roko izboljšuje tudi spomin in priklic besed ter postavlja temelje pismenosti in učenja. Pri odraslih lahko ročno pisanje med predavanjem namesto tipkanja vodi do boljšega konceptualnega razumevanja snovi.

Prijetno ga je prejeti, koristno ga je tudi napisati. FOTO: Shironosov/Getty Images

Ko smo starejši, lahko s svinčnikom v roki ohranjamo možgane v dobri formi.

»Pisanje z roko ima pomembne kognitivne koristi,« poudarja Ramesh Balasubramaniam, nevroznanstvenik na kalifornijski univerzi Merced. Med pisanjem na roko enako kot pri tipkanju uporabljamo roke in prste, vendar pa prvo zahteva veliko bolj natančno usklajenost med motoričnim in vizualnim sistemom. Zdi se, da to globlje vključi možgane na načine, ki podpirajo učenje. Ko smo starejši, lahko s pisanjem na roko ohranjamo možgane v dobri formi. Med ročnim pisanjem se nam utrne tudi več idej.

»Pisanje na roko je verjetno med najbolj zapletenimi motoričnimi veščinami, ki so jih zmožni možgani,« pravi Marieke Longcamp, kognitivna nevroznanstvenica na Univerzi Aix-Marseille. Študija, objavljena januarja 2024, je pokazala, da ko učenci pišejo z roko, se področja možganov, ki sodelujejo pri obdelavi motoričnih in vizualnih informacij, sinhronizirajo s področji, ki so ključnega pomena za oblikovanje spomina, in sprožajo frekvence, povezane z učenjem. »Tega pri tipkanju sploh ne vidimo,« pravi Audrey van der Meer, psihologinja in soavtorica študije na norveški univerzi za znanost in tehnologijo.

Pisanje na roko vpliva na številne veščine, ki jih otrok ne razvije, če uporablja zgolj tipkovnico. »Če majhni otroci niso deležni treninga pisave, kar je zelo dobra možganska stimulacija, potem njihovi možgani preprosto ne bodo dosegli svojega polnega potenciala,« pravi van der Meerova.