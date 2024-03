To je pet vaj, če želite več poželenja

Dejstvo je, da telovadba vpliva tudi na spolnost. Tako z vidika splošnega zdravja, počutja, samozavesti in gibčnosti kot tudi poželenja.

Res je sicer, da je natančnih raziskav, ki bi odkrivale, katere vaje imajo na libido najboljši učinek zelo malo, nekaj pa vendar je takšnih, ki ponujajo odgovor na to vprašanje.

Rezultati zadnje, objavljene v časopisu Medicine & Science in Sports & Exercise namigujejo, da obstajajo vadbe, ki z aktivacijo živčnega sistema povečujejo spolno moč in krepijo vzburjenje. Tu je pet takšnih vadb.

Raztezanje v položaju metulja

Sedite na tleh, noge so pokrčene tako, da se pred telesom stopali stikata.

Roke položite na gležnje in noge pomikajte gor in dol, kot bi metulj prhutal s krili.

Vaja metulj FOTO: Prostock-studio/Gettyimages

Položaj mačke

Na tleh ste na vseh štirih. Kolena so tik pod boki, naslanjate se na dlani, ki so tik pod rameni.

Med vdihom hrbet izbočite, med izdihom ga usločite, tako da tvori popoln lok.

Vaja mačka FOTO: Fizkes/Gettyimages

Položaj superman

Začetni položaj je enak kot pri pozi mačke, le da pri tej vaji izmenično eno nogo iztegnete za telo, istočasno pred telo iztegnete njej nasprotno roko. V tem položaju zadržite nekaj sekund in okončini zamenjate.

Vaja superman FOTO: Matic Grmek/Gettyimages

Dvigovanje zadnjice

Ležite na tleh na hrbtu, roke so ob telesu, noge pokrčene in stopala na tleh. Dvignite zadnjico, zadržite deset sekund in jo med izdihom spustite.

Vaja dvigovanje zadnjice. FOTO: Fizkes/Gettyimages

In še nekaj: če prisegate na vadbo na svežem zraku, je dobra novica, da so strokovnjaki univerze Harvard dokazali, da samo 30 minut hoje dnevno tveganje za erektilno disfunkcijo zmanjša za 41 odstotkov.

Na spolnost pozitivno vpliva tudi hoja. FOTO: Gettyimages

Podoben učinek ima redno plavanje. Pol ure te vadbe pozitivno vpliva na spolno moč, libido ter poželenje, hkrati tako hoja kot plavanje zagotavljata boljšo kondicijo in izboljšujeta spolno vzdržljivost.