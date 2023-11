Pet učinkovitih vaj za lepe trebušne mišice

Lep in mišičast trebuh je pogost ideal moških in žensk. Oboji se zavedajo, da do njega pripeljejo le prave vaje. Katere pa so najboljše za ta del telesa? Takšnih, ki vplivajo na različne predele trebuha, je več.

Ena od njih so klasični trebušnjaki, z malce spremembami bodo ti še učinkovitejši.

Trebušnjaki z dvignjenimi nogami

Področje: srednji in spodnji del trebuha

Kako jih izvajati: lezite na hrbet, noge dvignite in jih pokrčite v kolenih tako, da bo nastal kot 90 stopinj.

Lahko jih tudi prekrižate v spodnjem delu. Dlani položite na zatilje, zgornji del telesa dvigujte proti kolenom. Hrbet mora biti vedno raven.

Ena od različic trebušnjakov: z dvignjenimi nogami. FOTO: Gettyimages

Sklece z žogo

Področje: roke, sredni del telesa, noge

Kako jih izvajati: potrebujete žogo za vadbo. Nanjo naslonite roke in naslonjeni nanjo delajte sklece.

Lahko jih izvajate tudi brez žoge: dlani položite na tla v širini ramen, noge razširite v širini bokov, zadnjico dvignite tako, da bo telo v obliki narobe obrnjene črke V. Med izvajanjem sklec v komolcih pokrčite roke.

Sklece z žogo krepijo srednji del telesa, roke in noge. FOTO: Gettyimages

Kolesarski trebušnjaki

Področje: srednji in zgornji del trebuha

Kako jih izvajati: ležite na tleh, noge dvignete in pokrčite pod kotom 90 stopinj, dlani so položene na zatilje in komolci pokrčeni. Dvigujte samo glavo in ramena, hrbet je vedno na tleh, medtem z nogami posnemajte vožnjo s kolesom.

Malce drugačni trebušnjaki zagotavljajo odlične rezultate. FOTO: Gettyimages

Izteg ene noge

Področje: bočne in sprednje trebušne mišice

Kako izvajati: ležite na tleh, roki sta na zatilju in v komolcih pokrčeni. Dvignite glavo in ramena, noge naj bodo od tal dvignjene pod kotom 45 stopinj.

Levo nogo pokrčite in se z njo približajte desnemu komolcu. Zadržite, sprostite in ponovite še z levo nogo, približajte jo desnemu komolcu. Izmenično ponavljajte z levo in desno nogo.

Lep trebuh zagotavlja vaja, ki krepi tudi mišice nog. FOTO: Gettyimages

Kroženje z utežmi

Področje: bočne in hrbtne mišice

Kako jo izvajati: stojite z razširjenimi nogami, utež kettlebell, težko približno tri kilograme, z obema rokama dvignite nad glavo. Težo prenesite na levo nogo, istočasno telo v pasu zasukajte v desno, utež spustite na desni bok, desno nogo pokrčite pod kotom 90 stopinj. Utež znova dvignite nad glavo in vajo ponovite še v obratni smeri.

Tudi vaje z utežmi krepijo trebušne mišice. FOTO: Gettyimages

Povzeto po portalu MissZdrava