To je pet razlogov za srbečo nožnico

Srbeča vagina je zadrega, o kateri ni lahko govoriti, še težje jo je odpraviti. A le, kadar razlog zanjo ni znan.

»Ženskam odsvetujem, da bi se, če ne poznajo vzroka, zdravile same. Pomembno je, da se zlasti v primeru glivične ali bakterijske okužbe, posvetujejo z ginekologom, ki bo podal pravo diagnozo in predpisal primerno zdravljenje,« je za Women's Health povedala ginekologinja Mae K. Borchardt in nanizala pet vzrokov za neprijetnost.

Življenjski slog

Kadar srbi zunanji del vagine, torej vulva, je možno, da gre za dermatitis ali kožno vnetje (izpuščaji, rane, mehurji). Vzroki za to so lahko uporaba topih britvic, nošenje tesnih oblačil, spodnje perilo iz materialov, v katerih koža ne diha, preznojeno spodnje perilo.

Kaj storiti: Britvico je treba zamenjati najmanj po vsakih petih uporabah, izogibajte se nošenju tesnih oblačil iz nenaravnih materialov in po vadbi preznojeno perilo takoj zamenjajte s suhim.

FOTO: Gettyimages

Spolni odnos

Včasih je srž težave nov lubrikant, ki ga med spolnim odnosom uporabljata s partnerjem, ali premalo navlažena nožnica med penetracijo:

»Številni lubrikanti vsebujejo alkohol, ta lahko močno draži občutljivo vaginalno področje. Nekatere ženske so alergične na lateks, ki je običajno sestavni del kondomov,« pravi ginekologinja.

Kaj storiti: Če ne uporabljata kondomov, je dober naravni lubrikant kokosovo olje. Če uporabljata kondome, izberita lubrikante na vodni osnovi.

Če ste alergični na lateks, so na voljo kondomi brez te snovi. V nobenem primeru ne izpustita dolge predigre, ki bo zagotovila optimalno navlažene intimne organe.

FOTO: Jomkwan/Gettyimages

Nizka raven estrogena

Nizka raven estrogena je običajno posledica menopavze, zaradi nje se spreminja pH ravnovesje v nožnici, njene stene postanejo tanjše in suhe. »Posledica vsega tega so boleči spolni odnosi, srbenje, draženje,« navaja Borchardtova.

Kaj storiti: Najbolje se je posvetovati z zdravnikom in razmisliti o hormonski terapiji. Lahko preizkusite izdelke, ki uravnavajo pH vagine, pred uporabo teh se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

FOTO: Gettyimages

Uporaba agresivnih higienskih izdelkov

Uporaba mila lahko poruši bakterijsko ravnovesje v nožnici. »Izdelki za vaginalno nego ne bi smeli vsebovati dišav, morali bi biti čim bolj nežni in naravni,« svetuje ginekologinja in dodaja, da je njihova uporaba v notranjosti vagine odveč, saj se ta čisti sama. Za higieno zadostuje umivanje z običajno vodo.

Kaj storiti: Vsaka vagina ima določen vonj. Če je ta intenziven in nenavaden, obiščite ginekologa in ga ne skušajte pregnati s parfumiranimi izdelki za nego.

FOTO: Zyn Chakrapong/Shutterstock

Bakterijska okužba

Do nje pride, kadar se v notranjosti nožnice pojavi neravnovesje tam prisotnih bakterij.

Bakterijska okužba sama po sebi običajno ne povzroča srbenja, vendar lahko, kadar je v kombinaciji z glivično okužbo ali drugo težavo, povzroči tudi to, ob njej pa še neprijeten vonj po ribi in sivkast izcedek.

Kaj storiti: Zdravljenje poteka z jemanjem antibiotikov, pomagajo tudi probiotiki, je pa v tem primeru treba obiskati ginekologa.