Pet presenetljivih razlogov za hitrejše staranje

Čeprav ni mogoče popolnoma ustaviti celičnih in molekularnih sprememb, ki so posledice staranja, lahko z določenimi spremembami upočasnimo biološko staranje, pravi dr. Thomas Buford, profesor gerontologije in geriatrije z Univerze Alabama v Birminghamu.

»Nikoli, tudi v kasnejših letih, ni prepozno za izboljšanje zdravja,« pravi Buford.

Tukaj je pet presenetljivih dejavnikov, zaradi katerih lahko hitreje starate.

Osamljenost

Skoraj četrtina posameznikov, starejših od 65 let je družbeno izoliranih. Osamljenost in pomanjkanje stikov povečujeta tveganje za demenco, bolezni srca, kap in depresijo.

Aktivno družabno življenje zagotavlja občutek smisla. Priporočljivi so prostovoljstvo, športne dejavnosti, bralni krožki ali obiskovanje različnih tečajev.

»Zdravi odnosi in dobra družbena mreža so, zlasti v starosti, ključni,« poudarja dr. Sara Leonard z Medicinske šole Rutgers.

FOTO: Gettyimages

Nenošenje sončnih očal

Uporaba kreme za sončenje pomaga, a če ne nosimo sončnih očal, je tanka koža okoli oči izpostavljena UV žarkom.

»Nošenje sončnih očal zaščiti oči, preprečuje poškodbe kože in upočasni staranje obraza,« navaja dermatologinja Ivy Lee.

Preveč sedenja

Dolgotrajno sedenje je povezano s pospešenim staranjem. Nadomestite ga z lažjimi telesnimi aktivnostmi in počnite nekaj, kar vas veseli.

»Ne potrebujete dragih in zahtevnih treningov, že malo gibanja ima velik učinek,« pravi Buford in dodaja:

»Dodajte tudi vaje za moč, z njimi se ohranjata mišična masa in gibljivost.«

FOTO: Gettyimages

Kronični stres

Stres zaradi denarja, dela, skrbi za družinske člane ali drugih razlogov pospešuje biološko staranje.

»Kronični stres vpliva na DNK in povzroča vnetja, ki vodijo v hitrejše staranje,« opozarja Leonardova.

Pomagajo vsaj 7 ur spanja, meditacija, manj alkohola, gibanje in socialna podpora.

Preveč sladkorja in predelane hrane

Prehrana, bogata s sladkorjem, in uživanje predelane hrane pospešuje staranje in škodi zdravju.

»Verjamemo, da sladkor vpliva na DNK in lahko pospeši staranje celic,« pravi nutricionistka Jen Bruning.

Jejte več doma pripravljene hrane, sadja, zelenjave, polnovrednih žit in beljakovin, svetuje Miss7.