Pet odličnih sadežev za zdrava jetra

Razstrupljanje jeter igra ključno vlogo pri obvladovanju maščobne bolezni jeter, stanja, do katerega pogosto pride zaradi slabe prehrane, uživanja alkohola ali debelosti in lahko sčasoma povzroči resne poškodbe našega telesnega filtra.

Tukaj je pet najboljših sadežev za pomoč razstrupljanju jeter.

Grenivke

Grenivke so bogate z antioksidanti, zlasti naringeninom, flavonoidom, ki pomaga ščititi jetra pred poškodbami.

Visoka vsebnost vitamina C dodatno spodbuja razstrupljevalne procese in krepi imunski sistem, zato je grenivka zelo koristna za zdravje tega organa.

FOTO: Margouillatphotos/Gettyimages

Borovnice

Borovnice so znane po močnih antioksidativnih lastnostih. Vsebujejo antocianine, spojine, ki zmanjšujejo vnetja in oksidativni stres v jetrih.

Redno uživanje borovnic lahko ščiti jetrne celice in izboljša njihovo delovanje.

FOTO: Briana Jackson/Gettyimages

Jabolka

Jabolka so dober vir pektina, vrste vlaknine, ki pomaga iz telesa odstranjevati toksine, s čimer zmanjša obremenitev jeter.

Visoka vsebnost vode v njih dodatno hidrira in tako še okrepi njihovo naravno sposobnost razstrupljanja.

FOTO: Birdshutterb/Gettyimages

Limone

Limone so bogate z vitaminom C in antioksidanti, ki spodbujajo nastanek jetrnih encimov in pospešujejo razstrupljanje.

Poleg tega pomagajo pri tvorbi žolča, kar pripomore k učinkovitejši predelavi in izločanju odpadnih snovi iz telesa.

FOTO: Wmaster890/Gettyimages

Grozdje

Ameriška študija iz leta 2022 je izpostavila proantocianidine iz grozdnih pečk (GSPE), naravne polifenolne spojine, ki učinkovito ščitijo jetrno tkivo pred poškodbami in oksidativnim stresom.

FOTO: Pilipphoto/Gettyimages

Grozdje, še posebej rdeče in vijolično, vsebuje tudi resveratrol, ta dokazano blaži vnetje jeter in varuje jetrne celice.

Zato lahko redno uživanje grozdja pripomore k izboljšanju delovanja tega organa, navaja portal eVnExpress.