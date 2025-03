Pet negativnih učinkov jabolčnega kisa, in kako se jim izogniti

Čeprav jabolčni kis slovi kot zaveznik zdravja, sredstvo za nadzor krvnega sladkorja, pomočnik pri hujšanju ter pozitivno vpliva na zdravje srca in ožilja, strokovnjaki opozarjajo, da ima pozitivne učinke le, kadar je zaužit pravilno in v primernih količinah.

V nasprotnem primeru lahko resno ogrozi zdravje. Kako, opozarja portal TheHealthSite.com.

Draži požiralnik

Po podatkih zdravstvene platforme WebMD jabolčni kis draži požiralnik in na njem, kadar je pogosto zaužit v previsoki koncentraciji, pušča resne posledice, za odpravljanje katerih je potrebna zdravniška pomoč.

Škoduje zobni sklenini

Kislina iz kisa slabo vpliva na zobno sklenino in, kadar uživamo kis v previsoki koncentraciji, na njej pušča trajne posledice in tako povečuje tveganje za težave z zobmi.

Škoduje prebavi

Manjša študija je pokazala, da lahko jabolčni kis zmanjša hitrost, s katero hrana zapusti želodec in preide v spodnji del prebavil. To bi lahko upočasnilo absorpcijo hranil v krvni obtok.

Poslabša tudi simptome gastropareze, ki vključujejo zgago, napihnjenost in slabost.

Poleg tega lahko jabolčni kis povzroči prebavne težave ali slabost, zlasti, če je zaužit na prazen želodec.

FOTO: Africa Studio/Shutterstock

Vpliva na delovanje nekaterih zdravil

Po pisanju The New York Timesa lahko jabolčni kis slabo vpliva na delovanje zdravil za diabetes, zdravila za srce in diuretike.

Ni priporočljiv za osebe z določenimi zdravstvenimi težavami

Jabolčni kis lahko zniža raven kalija v krvi, kar je še posebej problematično za ljudi s hipokalemijo, stanje, za katerega so značilne nizke ravni kalija.

Ljudje z boleznimi ledvic naj prav tako omejijo uporabo jabolčnega kisa, saj zaradi kislosti lahko povzroča dodatne težave.

Kako varno uživati jabolčni kis

Ne pretiravajte s količino. Razredčenega z decilitrom vode ga zaužijte največ dve žlici na dan.

Omejite stik zob s kisom. Vodo z njim raje pijte po slamici.

Po uživanju z vodo izperite usta in z umivanjem zob počakajte vsaj pol ure.

Raje, kot bi ga uživali samostojno, ga vključite v recepte, kot so marinade in prelivi za solato, skupna količina kisa naj ne presega štirih žlic na dan.

FOTO: Macniak/Gettyimages