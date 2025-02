Pet na dan za C

O vitaminu C najpogosteje začnemo razmišljati ob prvem prehladu. Takrat slišimo znane nasvete, da naj počivamo in pijemo dovolj tekočine, predvsem čaj z limono. V slednji je namreč precej vitamina C oziroma, kot mu nekateri pravijo, kralja med vitamini. Vsekakor je o dovoljšnjem vnosu C-vitamina v telo dobro razmišljati že, ko smo zdravi. Tako ves čas krepimo imunski sistem.

Najdemo ga v sveži papriki, hrenu, zelju, kiviju ter šipku, iz katerega si skuhamo čaj in mu dodamo žličko medu. Vsebujejo ga tudi jagode rakitovca in njihov sok, brokoli, črni ribez, kosmulje in koromač. »Količinsko so za preskrbo z vitaminom C pomembni tudi krompir, ohrovt, brstični ohrovt, rdeče in belo zelje, špinača in paradižnik,« so pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) v Oceni tveganja za zdravje ljudi v povezavi z uživanjem prehranskih dopolnil, ki vsebujejo 1000 ali več miligramov vitamina C v dnevnem odmerku.

Tudi cvetača in brokoli ga vsebujeta. FOTO: Zeleno/Getty Images

»Podatki iz evropskih prehranskih študij kažejo, da so povprečni dnevni vnosi vitamina C med 69 in 130 mg za moške in od 65 do 138 mg za ženske,« so izpostavili in še, da ga z uživanjem petih različnih vrst sadja in zelenjave na dan zaužijemo vsaj 200 mg. Posamezniki v povprečju že z običajno prehrano zaužijejo priporočene dnevne vnose vitaminov, pravijo, s prehranskimi dopolnili zaužite količine pa predstavljajo dodatni vnos.

Veliko ga je v limonah. FOTO: Agustin Vai/Getty Images

Evropska agencija za varnost hrane sicer ni določila najvišjega dopustnega dnevnega vnosa vitamina C, se pa pri odmerkih, višjih od 1 grama vitamina C na dan, lahko pojavijo akutni gastrointestinalni simptomi. »Najpogostejši so driska, slabost, trebušni krči in druge prebavne motnje, ki nastanejo zaradi osmotskega učinka neabsorbiranih količin vitamina C v prebavnem traktu,« pišejo. Zato pri izdelkih, ki vsebujejo 1000 mg ali več vitamina C v dnevnem odmerku in se tržijo kot prehranska dopolnila (živila), »obstaja verjetnost nesprejemljivega tveganja za zdravje«.

Že štiri jagode in cvetača

Na Nacionalnem portalu o hrani in prehrani prehrana.si navajajo, da ima vitamin C v telesu pomembno vlogo pri delovanju imunskega sistema, sodeluje v procesu tvorbe kolagena, ki je potreben za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Strukture v telesu ščiti pred oksidativnim stresom. »Obenem prispeva k normalnemu delovanju živčnega sistema in zmanjšani utrujenosti oziroma izčrpanosti. Pomemben je tudi pri absorpciji in metabolizmu hranil,« so zapisali. Priporočen dnevni vnos vitamina C za odraslega človeka je 80 mg, kar je, dodajajo, enostavno doseči z običajno pestro in uravnoteženo prehrano. »Le kot primer: toliko vitamina C v telo vnesete že, če čez dan zaužijete štiri jagode (48 g) in 2 cvetova kuhane cvetače (108 g).«