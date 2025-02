Pečena buča, riž in granatno jabolko – presenetljivo slastna kombinacija

Buče kuhamo, dušimo ali pečemo v pečici, zdi se, da so slednje najbolj okusne. Imenitne so tople, pa tudi hladne. Če nam pečena buča ostane, jo naslednji dan zmeljemo v kremno juho. Sicer pa je odlična kot priloga, ima namreč poseben, prijetno sladkast okus, ki se dobro poda k mesu in zelenjavi.

Za krepak obrok buče kombiniramo z rižem ali različnimi vrstami kaše, tudi s kvinojo. Na tak način pripravimo rižoti podobno jed ali hladno solato. Poskusimo z nevsakdanjimi dodatki, na primer koščki sadja, tokrat smo dodali granatno jabolko, ki jed prijetno zaokroži s kiselkastim okusom.

Za 4 osebe:

1 majhna zimska buča

1 čebula

3 stroki česna

1,5 skodelice kvinoje

šopek svežega peteršilja

sol, poper, muškatni orešček

olje, rezina masla

1 granatno jabolko

Granatno jabolko prerežemo in izluščimo semena. Bučo očistimo in narežemo na kocke. Čebulo in česen olupimo in grobo narežemo. Solimo in popramo, pokapljamo z oljem in premešamo. Naložimo v pekač, obložen s peki papirjem, in pečemo na 200 stopinj dobre pol ure. Medtem v slani vodi skuhamo kvinojo. Pretresemo jo v veliko skledo, dodamo zmehčano maslo in rahlo premešamo. Po kvinoji razporedimo pečeno bučo, potresemo s semeni granatnega jabolka in sesekljanim peteršiljem.