Parazitska bolezen se širi po Evropi: simptomov več let ni, nato udari z vso močjo

Lisičja trakulja se prenaša redko, a potencialno smrtonosno bolezen, ki so zadnje čase vedno pogosteje opažajo zdravstveni delavci v Evropi, izredno hitro se tudi širi, študija, ki so jo izvedli strokovnjaki z Dunaja, pa je razkrila še nekaj bolj zaskrbljujočega – primerov je na naši celini veliko več, kot smo mislili do zdaj.

Med leti 1997 in 2023 so v skupno 28 evropskih državah zabeležili 4207 primerov okužbe z lisičjo trakuljo oziroma ehinokokozo, kot se imenuje bolezen, ki jo povzroča trakulja. Največ primerov, več kot dve tretjini vseh so zaznali v Avstriji, Nemčiji, Švici in Franciji, torej alpski regiji, ki so jo strokovnjaki zato označili za žarišče bolezni.

Strokovnjaki sklepajo, da je bolezni v teh delih toliko zaradi velike populacije lisic in vedno pogostejšim stikom med njimi in drugimi živalmi, predvsem hišnimi ljubljenčki. Ti lahko parazita nato prenesejo naprej na človeka. Ehokokoza spada namreč v skupino zoonoz, bolezni, ki se lahko prenašajo z živali na ljudi.

Nevarnost za jetra

Okužba se začne z lisičjimi iztrebki, ki vsebujejo jajčeca parazita, v človeško telo pa lahko pridejo preko okužene zemlje, neoprane zelenjave, neopranih gozdnih sadežev ali preko neposrednega stika. V telesu se parazit najpogosteje naseli v jetrih, kjer lahko neopazno raste več let, ob tem pa ta organ vedno bolj poškoduje.

Ko se pojavijo simptomi poškodbe jeter je lahko za zdravljenje že prepozno, odvisno, kako dolgo je parazit v njih živel in kakšno škodo je povzročil. Tisti, ki imajo srečo in pravočasno ugotovijo, da jim v jetrih raste nevarna trakulja, morajo nato več let jemati antiparazitska zdravila, pogosto je potrebna tudi operacija, s katero odstranijo okuženi del jeter.

