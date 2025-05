Paradižnik za zdravo prostato

Prostata je moška žleza v velikosti žogice za namizni tenis, ugnezdena pa je med dnom penisa in danko. Ni nujna za življenje, je pa ključna za razmnoževanje, saj dovaja del semenske tekočine, ki semenčicam iz mod, s katerimi se meša, zagotavlja varno okolje. Težave s prostato so pogoste: pri moških, mlajših od 40, se sicer pojavljajo redkeje, do 60. leta jih doživi že tretjina, do 80. leta pa polovica moških.

Opustimo kajenje in pijemo zadostne količine vode.

Simptomi bolezni prostate so različni, pojavljajo pa se oteženo uriniranje, pogosto uriniranje, predvsem ponoči, občutek nepopolne spraznitve mehurja, boleče uriniranje, kri v urinu (ki je sicer pogosteje posledica drugih težav), boleča ejakulacija, nesposobnost doseganja erekcije, bolečine v kosteh, posebno v spodnjih okončinah, medenici in križu.

Dejavniki tveganja so praviloma hormonsko neravnovesje, starost nad 50 let, družinska anamneza, prehrana z visoko vsebnostjo maščob, prevelika telesna teža in pomanjkanje gibanja. Najpogostejše bolezni prostate so benigna hiperplazija oziroma povečana prostata, akutni ali kronično bakterijski prostatitis, ki je posledica (ponavljajoče se) okužbe, kronični prostatitis in rak prostate.

Kava in čaj

Zadnja leta je vse več govora o prehrani, ki podpira zdravo prostato, v ospredju pa bi po mnenju strokovnjakov morala biti zelenjava. Rdečega mesa in maščob naj bo čim manj, prednost naj imajo kapusnice, kamor spadajo zelje, ohrovt, cvetača in brstični ohrovt.

Kava in zeleni čaj delujeta kot močna antioksidanta.

Za moške je nadvse dragocen paradižnik, tudi njegov sok, ki vsebuje veliko likopena, dragocenega antioksidanta, ki varuje prostato pred prostimi radikali in torej možnostjo rakavega obolenja. Prostato podpira tudi vitamin D, ki po nekaterih študijah varuje pred rakavimi obolenji oziroma upočasnjuje rast tumorskih celic in zavira rast prostate, dobrodošla sta kava in zeleni čaj, ki delujeta kot močna antioksidanta. Jagode so bogat vir antioksidantov, ki lahko pomagajo zmanjšati oksidativni stres in zaščititi celice prostate, ribe, bogate z maščobnimi kislinami omega-3, zaviralno delujejo na razvoj raka.

Ključna je redna telesna dejavnost, vsak dan je treba pospešiti bitje srca in se preznojiti, tako odpravljamo tudi stres, ki je prav tako eden največjih sovražnikov zdravja. Opustimo kajenje in pijemo zadostne količine vode, predvsem pa redno obiskujemo zdravnika in nadzorujemo koncentracijo PSA, proteina, ki ga izločajo celice žleze, v krvi. Povišana raven namreč opozarja na spremembe v prostati!

Ključni so redni pregledi pri zdravniku. FOTO: Chinnapong/Getty Images