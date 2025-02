Osteohondroza: Kako jo prepoznati in preprečiti napredovanje?

Pogosto tarnate zaradi bolečin v križu? Se po dolgotrajnem sedenju težko zravnate? Se vam zdi, da ste izgubili agilnost v hrbtenici in da je vaše gibanje postalo bolj togo? Z leti se lahko medvretenčni diski, ki skrbijo za prožnost hrbtenice, stanjšajo in postanejo manj elastični. Posledica je zoženje prostorov med vretenci, pride lahko tudi do kostnih izrastkov (spondilofiti), ki pritiskajo na živčne korenine. Pojavijo se različni simptomi, predvsem pa različne stopnje bolečine in omejitev gibljivosti - stanje, ki ga poznamo kot osteohondroza.

Čeprav je bolezen degenerativna in stanja ni mogoče povrniti nazaj, lahko s pravim pristopom in spremembo življenjskega sloga poskrbite, da bolečina ne bo postala del vašega vsakdana ter da vam bo hrbtenica služila še naprej - da boste ponovno gibčni in aktivni. V nadaljevanju spoznajte značilnosti in simptome osteohondroze in preverite, zakaj ima specializirana fizioterapija ključno vlogo na poti rehabilitacije.

ŽELIM IZVEDETI VEČ