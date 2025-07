Ostanite fit tudi poleti: omejite čas sedenja

Sončni in dolgi poletni dnevi so kot nalašč za sprehode v naravi, plavanje v jezerih, morju ali rekah ter planinarjenje. Nekatere pred odhodom iz stanovanja zaustavijo le visoke temperature zraka. Pri 30 stopinjah Celzija, in to sredi dneva, se na prostem vsekakor ni priporočljivo gibati. A to ne pomeni, da se lahko kar odpoveste redni telesni aktivnosti.

Če nič drugega, lahko zavijete v najbližjo telovadnico in v klimatiziranih prostorih izvajate različne vaje oziroma krepite mišice. Kar se tiče gibanja na prostem, je priporočljivo za to izbrati zgodnje dopoldanske ali poznopopoldanske ure. Po zgodnji vadbi se boste tako lahko v službo odpravili z več energije. Z večerno vadbo pa se boste lažje sprostili po napornem delu v službi. Med treningom v naravi ali le na daljšem sprehodu se tudi primerno oblecite. Izberite lahke, zračne tkanine, ki odvajajo vlago, in omogočajo telesu, da se poti, ostane hladno in se ne pregreva. Če boste zunaj, izberite svetla oblačila namesto temnih, saj bodo ta odbijala sončne žarke.

Skrbite za redno hidracijo. Foto: Caterina Robustelli, Getty images

Ves čas skrbite za redno hidracijo. Že najmanjše pomanjkanje tekočine lahko negativno vpliva na vaše počutje oziroma učinkovitost pri vadbi. Čez dan tako redno spremljate svojo raven hidracije in zagotovite, da popijete dovolj tekočine, najbolje vode. Povečanje vnosa vode je še posebno pomembno v dneh, ko ste aktivni ali ob visoki temperaturi zraka. Ves čas ob sebi nosite steklenico vode, saj boste tako težje pozabili na redno hidracijo. Dodate ji lahko elektrolite ali rezino limone oziroma lubenice.

150 do 300 minut na teden zmerno telovadite.

Omejite čas sedenja

Pri gibanju na prostem poskrbite za zaščito pred soncem, po redni telesni aktivnosti pa še za počitek in regeneracijo. Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) za zdravje in dobro počutje vseh odraslih sicer priporoča najmanj 150 do 300 minut na teden zmerno intenzivne aerobne (ali enakovredno količino visoko intenzivne) telesne dejavnosti, kar znaša vsaj 75 do 150 minut na teden (oziroma ustrezno kombinacijo obeh intenzivnosti), za otroke in mladostnike pa vsak dan povprečno 60 minut zmerne aerobne telesne dejavnosti.

Poleti bo telesu zelo koristilo tudi plavanje. FOTO: Globalmoments, Getty images

Vsaj dvakrat na teden bi morali odrasli izvajati vaje za krepitev mišic zmerne do večje intenzivnosti, ki vključujejo večje mišične skupine. Kako pomembno je redno skrbeti za telesno aktivnost, na Nacionalnem inštitutu za zdravje (NIJZ) poudarjajo, da so pri odraslih večje količine sedečega vedenja povezane s slabimi zdravstvenimi izidi, kot so povečana splošna umrljivost, umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja ter raka, povečana incidenca bolezni srca in žilja, rak ter sladkorna bolezen tipa 2. Strokovnjaki zato priporočajo, naj odrasli omejijo čas, ki ga preživijo sede, in stremijo k izvajanju večje količine zmerno do visoko intenzivne telesne dejavnosti, kot je priporočeno.