Osrečite ga v 4 korakih

Morda ste med tistimi, ki vedno znajo osrečiti partnerja, morda pa vam prehitro zmanjka domišljije: a pozor, zelo pomembno je, da zmorete partnerju pričarati nasmeh na obraz!

Prisluhnite

Dobra komunikacija je pogosto ključ do uspešnega odnosa, pri tem pa zelo pomaga, da znata partnerja drug drugemu prisluhniti in se tudi zares slišati. Čeprav morda ne razumemo vedno, kaj nam partner pripoveduje, morda nas tematika niti ne zanima, a ko nam partner nekaj razlaga, se mu posvetimo, ne da bi vmes počeli še kaj drugega, na primer brskali po telefonu.

Malenkosti

Bodite pozorni na malenkosti, ki jih ima partner rad, ki ga zabavajo ali potolažijo, in se potrudite, da ste tudi sami del tega. Če veste, da ima rad zjutraj v postelji kavo, zakaj pa ne? Če veste, da ima rad tortico, mu prinesite domov najljubšo. Če pri tem še dodate, da ga ljubite, ne morete zgrešiti. Malenkosti nam polepšajo življenje, ker nam dajo vedeti, da smo za nekoga res nekaj posebnega.

Dotik

Dotik je kot komunikacijsko sredstvo nekoliko prezrt, čeprav zelo neposredno sporoča, da imamo nekoga radi, ga ljubimo in nas zanj skrbi. Te vrste telesna intimnost dokazano zmanjšuje stres in raziskave kažejo, da so zakonci ali partnerji, ki se veliko dotikajo, na splošno srečnejši v odnosu. Zatorej, objemajte se, božajte se po roki, ramenih ali laseh, masirajte drug drugega ...

Skrb zase

Pogosto prezrt razlog za dober odnos je skrb zase. Ko boste poskrbeli zase, boste lahko poskrbeli za partnerja, tega ne morete početi, če se počutite izpraznjene, zato se ukvarjajte s hobiji ali tistim, ki vas osrečujejo, poskrbite za svoje zdravje in bodite dober zgled! Vzemite si dovolj časa zase, da si napolnite baterije in da boste zadovoljni sami s sabo, kajti tudi to je lahko nalezljivo.