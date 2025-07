Oslovsko mleko: zakaj je koristno in kdaj je lahko nevarno

Čeprav se morda zdi, da je novost na trgu, je oslovsko mleko že stoletja cenjeno kot zdravilo in eliksir lepote. Od Hipokrata, ki ga je priporočal za zdravljenje artritisa in ran, do Kleopatre, ki se je zaradi učinkov na kožo kopala v njem, in sodobnega časa, ko naravna tekočina znova vzbuja pozornost.

Danes ga znanost preučuje kot funkcionalno živilo, vendar je poleg številnih prednosti pomembno poznati tudi njegove slabosti in morebitna tveganja.

FOTO: Uroš Hočevar

Posebna sestava

Kar ga odlikuje, je njegova sestava, ki je izjemno podobna človeškemu materinemu mleku. Ravno zaradi tega so ga v 19. stoletju uporabljali za prehrano sirot.

V primerjavi s kravjim mlekom ima precej manj maščob in posledično manj kalorij, a vsebuje več vitamina D.

Ključna razlika je v beljakovinah. Kravje mleko je bogato s kazeinom, beljakovino, na katero so mnogi alergični. Oslovsko ima nizko vsebnost kazeina in tako kot materino mleko, visok delež sirotkinih beljakovin.

Med temi izstopata lizozim in laktoferin, dve močni spojini z dokazanimi protimikrobnimi lastnostmi. Vsebuje visoko količino laktoze, kar mu daje sladek okus in pomaga pri absorpciji kalcija, ključnega za zdravje kosti.

Zdravstvene prednosti

Bogato je s kalcijem, magnezijem, fosforjem, natrijem, železom, cinkom in vitamini A, B1, B2, B6, D, C ter E.

Vsebuje lizozim, beljakovino, ki katalizira razgradnjo bakterijskih membran, zato ima antibiotične učinke. Prav tako ima visoko vsebnost omega-3 in omega-6 maščobnih kislin, ki varujejo srce, podpirajo razvoj možganov ter pomagajo telesu, da izkoristi v maščobi topne vitamine in minerale, potrebne za razvoj in delovanje vitalnih organov.

Krepi imunski sistem in ščiti pred okužbami ter vnetji. Zaradi antimikrobnih lastnosti je uporabno tudi v kozmetičnih izdelkih za nego kože, nagnjene k aknam, ekcemom ali luskavici, beljakovine in vitamini hranijo kožo, spodbujajo njeno regeneracijo in pomagajo ohranjati njeno vlažnost.

FOTO: Konstantin Koekin/Gettyimages

Kako ga zaužiti?

Začnite z majhnimi količinami, s tremi kapljicami ali polovico čajne žličke in počakajte več ur, da vidite, kako se bo odzvalo telo: z izpuščaji, srbenjem, težkim dihanjem, prebavnimi težavami.

Če ni negativne reakcije, postopno povečujte odmerek: drugi dan zaužijte eno čajno žličko, tretji dan dve in tako naprej, dokler ne dosežete priporočene dnevne količine. Ta običajno znaša 20 do 50 mililitrov na dan (približno dve do tri žlice), vendar je to odvisno od starosti, zdravstvenega stanja in cilja uporabe.

Shranjujte ga pravilno se hitro, saj pokvari: hranite ga v hladilniku in porabite v dveh do treh dneh, za daljšo obstojnost ga lahko zamrznete.

FOTO: Gettyimages

Slabosti in potencialna tveganja

Kljub mnogim prednostim oslovsko mleko ni popolno. Obstajajo pomembne slabosti in tveganja:

Visoka cena in omejena dostopnost: oslice proizvedejo zelo majhne količine mleka, pogosto le okoli enega litra dnevno, zato je drago.

Nevarnosti surovega mleka: večina majhnih kmetij prodaja surovo, nepasterizirano mleko. Čeprav ima oslovsko protimikrobne lastnosti, uživanje surovega viša tveganje zastrupitve s hrano.

Nepasterizirano mleko lahko vsebuje škodljive bakterije ali toksine, kar je še posebej nevarno za dojenčke, starejše osebe in tiste z oslabljeno odpornostjo.

Pred uživanjem ga je priporočljivo pri 72. stopinjah Celzija segrevati 15 sekund.

Ni primerno za vse: pomembno je razlikovati med alergijo na beljakovine in intoleranco na laktozo. Medtem, ko je oslovsko mleko primerno za osebe z alergijo na kazein, vsebuje visoke ravni laktoze. Ljudje z intoleranco na laktozo bodo verjetno doživeli podobne simptome (napihnjenost, pline, drisko) kot po uživanju kravjega mleka.

Poleg tega lahko mleko pri preobčutljivih osebah sproži resno alergijsko reakcijo. Anafilaktični šok zaradi zaužitja tega mleka se lahko pojavi zaradi preobčutljivosti imunskega sistema na določene mlečne beljakovine, kot sta kazein ali beta-laktoglobulin.

Telo takrat napačno prepozna snov kot nevarnost in sproži intenzivno obrambno reakcijo, sprostijo se histamin in druge kemikalije, kar vodi v simptome, kot so otekanje, dušenje, padec krvnega tlaka in izguba zavesti.

FOTO:

Čeprav je alergija na oslovsko mleko redka, se lahko pojavi pri ljudeh, ki že imajo alergijo na druge vrste mleka ali ga prvič preizkušajo.

Pred uporabo je priporočljiva previdnost, še posebej pri dojenčkih, občutljivih osebah in kroničnih bolnikih, opozarja 24sata.hr.