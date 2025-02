Pomagajo tudi kokice: osem najboljših živil za dobro prebavo

Zaprtje je pogosta prebavna težava in na določeni točki se z njo sreča domala vsak. Neredno odvajanje blata običajno spremlja napihnjenost in oboje slabo vpliva na kvaliteto življenja.

Sploh, če se zadeva pogosto pojavlja in jo spremljajo še hemoroidi.

Kaj sploh je zaprtje?

Normalna dinamika praznjenja črevesja je lahko od dva do trikrat dnevno do dva do tri krat tedensko, odvisno od posameznika. Če pri tem pride do dlje trajajočih sprememb v smislu redkejšega odvajanja, govorimo o zaprtju.

Ta je največkrat posledica pomanjkanja telesne aktivnosti, izpostavljenosti stresu, uporabe nekaterih zdravil, ignoriranja velike potrebe in seveda prehranskih navad.

Za redno odvajanje blata je treba vsakodnevno zaužiti najmanj 25 gramov vlaknin. Raziskave kažejo, da je teh v prehrani sodobnega človeka le do 15 gramov.

Če imate težave z odvajanjem tudi sami, je dobro poseči po živilih, ki spodbujajo delovanje prebavil. Nekaj največjih zaveznikov niza 24sata.hr.

Suhe slive

Suhe slive že stoletja upravičeno veljajo za naravno odvajalo. Vsebujejo namreč tri zelo pomembne sestavine za redno prebavo: netopne in topne prehranske vlaknine ter sorbitol.

Netopne vlaknine se v telesu ne prebavijo, vendar pospešujejo prebavo tako, da vežejo vodo in zagotavljajo večji volumen blata.

Topne vlaknine se popolnoma razgradijo in prispevajo k normalni prebavi s spodbujanjem rasti koristnih bakterij v črevesju. S tem prav tako povečujejo volumen blata, kar posledično pospeši njegov prehod skozi črevesje.

Sorbitol deluje kot odvajalo, ki skupaj z vlakninami pripomore k normalizaciji delovanja prebavil.

Za dosego blagodejnega učinka je treba vsakodnevno zaužiti 100 gramov suhih sliv, najbolje namočenih v vodi in zjutraj na tešče.

FOTO: Gettyimages

Lanena semena

Žlica lanenih semen telesu zagotovi skoraj tri grame netopnih vlaknin, zaradi česar imajo odvajalni učinek.

Najboljše pri njih je, da jih je zelo enostavno vključiti v vsakodnevno prehrano: dodajte jih na primer ovseni kaši, testeninam, solati ali priljubljenemu smutiju.

Za najboljše rezultate uporabite mleta lanena semena.

Ovsena kaša

Ovsena kaša je idealno živilo, saj telesu zagotavlja enake količine obeh vrst vlaknin: pol skodelice ovsenih kosmičev vam bo zagotovilo približno 2 grama netopnih in prav toliko topnih vlaknin.

V sodelovanju netopne in topne vlaknine mehčajo blato, povečujejo njegov volumen in omogočajo, da lažje preide skozi prebavni sistem.

Kokice

Kokice sodijo med polnovredne izdelke iz celih žit. Ta priljubljen prigrizek ima v treh skodelicah le 90 kalorij (360 džulov) ob tem pa več kot tri grame vlaknin.

A res zdrave so samo tiste, pripravljene doma na majhni količini olja in brez zdravju škodljivih dodatkov.

FOTO: Thinkstock

Sok aloe vere

Tropska rastlina aloe vera v ljudski medicini že tisočletja igra pomembno vlogo. Egipčani so jo uporabljali za zdravljenje kožnih bolezni, medtem ko so jo prebivalci grškega in rimskega cesarstva uporabljali za zdravljenje poškodb, opeklin in okužb.

V soku rastline je dokazano več kot 75 aktivnih sestavin, med katerimi so tudi tiste z odvajalnim učinkom. Za mehčanje blata je priporočljivo osem do deset dni zjutraj in zvečer zaužiti pol kozarca soka.

Jogurt

Med številnimi pozitivnimi učinki probiotikov na zdravje ljudi, znanstvene raziskave navajajo tudi pomoč pri zdravljenju zaprtja. Zato je priporočljivo jogurte, obogatene s probiotiki, vključiti v vsakodnevno prehrano.

FOTO: Shutterstock

Mineralna voda z magnezijem

Mineralna voda je lahko negazirana ali gazirana. Če vas mučijo prebavne težave, je priporočljivejša gazirana, saj mehurčki lahko olajšajo simptome slabe prebave, celo zaprtja.

Posegajte po gazirani mineralni vodi, ki vsebuje veliko magnezija, kajti ta deluje odvajalno. Uživajte jo zmerno, najbolje kozarec mlačne zjutraj na tešče.

Stročnice

Stročnice so odličen vir vlaknin, vendar nekatera, denimo fižol, povzročajo napihnjenost, kar lahko okrepi bolečine v trebuhu.

Pri zaprtju je boljše posegati po stročnicah, kot so leča, grah ali čičerika.

Te zagotavljajo kar štiri grame vlaknin na skodelico kuhanega živila, ne povzročajo pa vetrov, kar je značilno za fižol.