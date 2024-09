Opozorila, ki jih velja vzeti resno!

Mnogi ne znajo točno povedati, kaj je narobe v odnosu, a preprosto čutijo, da ni vse v redu. Na začetku odnosa so to majhna opozorilna znamenja, ki jih ni dobro spregledati.

Niste edini

Čeprav se zdi vse popolno, nenadoma ugotovite, da niste edini, s komer ima vaš partner načrte. Morda gre zgolj za prijateljstvo, a dejstvo je, da poleg vas v partnerjevem življenju obstaja še ena pomembna oseba, trije pa so preveč. Preden se razvije ljubezenski trikotnik, ukrepajte.

Ste rezerva

Rezerva je nekdo, ki nenehno čaka, da bo prišel na vrsto. Ko vas partner obravnava kot nekoga, ki je vedno tu, čeprav mu ne posveča posebne pozornosti, ko ne veste, ali sta uradno sploh skupaj ali ne, takrat je čas, da si priznate, da ste preprosto rezerva, ki zamuja vse. Življenje gre mimo vas, medtem ko čakate, ali si bo nekdo premislil in vas končno vzljubil.

Skupna točka

Če imate samo eno skupno točko, o kateri se lahko pogovarjate, razmišljate in se šalite s partnerjem, to ni dobra popotnica, kar boste verjetno začutili tudi sami. Takšna skupna točka vaju lahko na začetku zelo poveže in začara, če dodamo še fantastičen seks, a kmalu ugotovite, da vas zanima še marsikaj drugega, kar je, na žalost, v popolnem nasprotju s tem, kar zanima partnerja.

Temeljne razlike

Na začetku odnosa, ko ste zaljubljeni do ušes, se običajno ne pogovarjate o zaslužku, kreditu, veroizpovedi, pravici do splava, vzgoji in podobno, ker vas to ne zanima. A sčasoma postanejo partnerjeva stališča pomembna, in čeprav se lahko nekaterim prilagodimo, nekaterih ne moremo sprejeti in slej ko prej postanejo kamen spotike. Če veste, v čem se s partnerjem razlikujeta, razmislite, ali sta oba pripravljena delati na tem, kar pomeni veliko strpnosti, razumevanja, prilagajanja in ljubezni.