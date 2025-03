Ohranite zdrav vid: oči ljubijo svež zrak

Naš vid je super, omogoča nam zaznavanje najrazličnejših podrobnosti, barv, predmetov blizu nas in bolj oddaljenih. Oko je zapleten in občutljiv organ. Vsi se prej ali slej srečamo s težavami z očmi, če prej ne, ko potrebujemo očala v procesu staranja. Okvare vida (kratkovidnost, daljnovidnost, astigmatizem) nastanejo zaradi genetskih dejavnikov ali dolgotrajnega naprezanja oči. Preprečevanje vključuje redne preglede pri oftalmologu in uporabo ustreznih očal ali leč.

Da bi nam vid čim dlje dobro služil, da bi čim bolj zmanjšali tveganje za različne bolezni in težave, moramo od malega skrbeti za njihovo zdravje. To se začne na krožniku, radi rečemo, in še res je, velja pa tudi za oči. Uživanje živil, bogatih z vitamini A, C in E ter cinkom, pripomore k ohranjanju zdravega vida. Posebno koristni so zelenolistna zelenjava, korenje, ribe, oreščki in agrumi.

Z rednimi pregledi lahko pravočasno odkrijemo težave. FOTO: Inside Creative House/Getty Images

Poskrbeti moramo tudi za zaščito pred UV-sevanjem, torej nositi kakovostna sončna očala, ki nikakor niso le modna muha. Dolgotrajna izpostavljenost UV-sevanju namreč lahko poveča tveganje za sivo mreno in druge očesne bolezni. V zadnjem času je več težav z vidom med mladimi, in sicer zaradi buljenja v zaslone. Izrazito narašča kratkovidnost, ki naj bi do leta 2050 prizadela že pet milijard ljudi. Dolgotrajno gledanje v računalniške in telefonske zaslone lahko povzroči sindrom suhega očesa, naprezanje in glavobole. Priporočljivo je upoštevati pravilo 20-20-20 (vsakih 20 minut gledanja v zaslon se za 20 sekund osredotočimo na predmet, oddaljen 20 metrov).

Gibanje in spanje

Poleg tega so redni pregledi oči nujni, vsaj enkrat na dve leti, saj omogočajo zgodnje odkrivanje bolezni, kot so glavkom, siva mrena in degeneracija rumene pege. Siva mrena ali katarakta je stanje, pri katerem očesna leča postane motna, kar povzroča zamegljen vid. Je posledica izgube prosojnosti očesne leče, ki lahko vodi v popolno izgubo vida. Glavni dejavniki tveganja so starost, dolgotrajna izpostavljenost UV-žarkom, sladkorna bolezen in kajenje, tudi poškodbe. Edina učinkovita metoda zdravljenja je operacija, pri kateri se naravna leča zamenja z umetno intraokularno.

Glavkom (zelena mrena) je bolezen, ki prizadene vidni živec in lahko vodi v slepoto. Najpogosteje ga povzroča povišan očesni pritisk. Zdravljenje vključuje uporabo kapljic za zniževanje pritiska, laserske posege ali kirurške metode. Vzroki za glavkom še niso povsem pojasnjeni, možna je družinska nagnjenost.

Omenili smo sindrom suhega očesa, ki se pojavi zaradi zmanjšane tvorbe solz, dolgotrajne uporabe zaslonov, tudi izpostavljenosti suhemu zraku in staranja. Priporočljivi so uporaba umetnih solz, pogostejše mežikanje, vlaženje zraka v prostoru, uživanje maščobnih kislin omega-3 ter zmanjšanje časa pred zasloni.

Poskrbite za dovolj gibanja, zlasti na svežem zraku, ki ga oči naravnost ljubijo, pravzaprav ljubijo dnevno svetlobo: čas, preživet na dnevni svetlobi oziroma zunaj, predstavlja zaščitni dejavnik pri kratkovidnosti. Dve uri gibanja na dnevni svetlobi pomembno zmanjšata nevarnost za pojav kratkovidnosti. Nujen je tudi spanec: oči potrebujejo počitek za obnovo in preprečevanje suhosti.