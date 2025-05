Odstranite pesticide: najboljši načini za pranje jagod

Sladke in sočne jagode so žal na seznamu sadežev z največjo vsebnostjo pesticidov. Ne glede na to, ali jih kupite na tržnici, v trgovini ali jih naberete sami, je pravilno pranje pred zaužitjem ključen korak.

Zakaj je treba jagode pred uživanjem dobro oprati?

Sploh tiste, ki ne zrastejo na domačem vrtu ali v gozdu so pogosto škropljene s pesticidi, ki lahko ostanejo na njihovi površini. Ti se skrijejo v drobne vdolbine in zgolj splakovanje z vodo jih praviloma ne odstrani. Raziskave kažejo, da lahko pravilno, zlasti pa temeljito pranje bistveno zmanjša količino teh snovi.

Med gojenjem in prevozom na stojnice tržnic ali police trgovin lahko pridejo v stik z umazanijo in bakterijami. Pravilno čiščenje pomaga odstraniti vse nečistoče.

FOTO: Gettyimages

Najboljši načini za čiščenje jagod

Kopel z alkoholnim kisom

Zmešajte beli kis in vodo v razmerju 1: 3.

beli kis in vodo v razmerju 1: 3. V raztopini jagode namakajte približno deset minut.

minut. Jagode sperite pod hladno vodo in posušite.

Kis pomaga odstraniti bakterije in pesticide.

Kopel z jedilno sodo

V štiri skodelice vode dodajte eno čajno žličko jedilne sode.

Jagode v mešanici namakajte 15 minut.

Nato jih sperite s hladno vodo in posušite.

Raziskave so pokazale, da lahko jedilna soda odstrani do 96 odstotkov pesticidov.

FOTO: Shutterstock

Kako ohraniti jagode dlje časa sveže?