Odstranite miselne blokade in se osredotočite na določeno stvar

Naše odločitve in dejanja vedno povzročijo reakcijo. Že če o nečem pogosto zavzeto razmišljate, vzpostavite povezavo s tem na energijski ravni. Zato vsi duhovni učitelji svarijo, da moramo biti pozorni na svoje misli. Velja pa tudi zakon, da ko smo na nekaj pozorni, lahko to obvladujemo. Če se torej zavedate, kako vaše misli vplivajo na dogodke, lahko izmojstrite proces njihovega delovanja.

Osredotočenost na določeno stvar torej močno pospeši dogajanje. Za primer vzemite nalaganje strani na internetu – če jih odprete več hkrati, se bodo nalagale počasneje kot ena sama, kar pravzaprav zadržuje pot do cilja. Če po drugi strani usmerite vso energijo v eno stvar, bodo zadeve veliko hitreje stekle.

Miselni proces

Najprej morate selektivno izbrati pravi miselni program, da odstranite vse moteče vplive, ki se napajajo iz iste zaloge energije, ki jo imate za uresničenje svojega cilja. Če dobro premislite, jih lahko odstranite drugega za drugim ter se osredotočite na svoj glavni algoritem.

Nekatere zunanje okoliščine so neizbežne – na primer služba in skrb za osnovne življenjske naloge, temu se ne morete izogniti. Toda v ozadju možganov vedno delujejo tudi t. i. mikroprogrami, na katere ste pozabili ali se jih ne zavedate in ki vas upočasnjujejo in črpajo vaše energijske zaloge.

Če se zavedate svojega miselnega procesa in ga opazujete, boste odkrili, da lahko vedno bolj nadzorujete svoje misli in prevzemate krmilo iz rok notranjega čvekača. Vedno se v možganih odvija več stvari, s katerimi se morate ukvarjati, tako kot če imate odprtih več oken na računalniku, toda sami se odločite, koliko pozornosti boste namenili kateri.

Med spanjem nimate nadzora nad svojimi programi in tedaj pride na plan vse, kar ste zavestno začasno potisnili na stranski tir in se s tem niste ukvarjali. V sanjah tako izživljate nerešene problematike. Toda samo če jih »zaprete« v zavestnem stanju, vas ne bodo več blokirale na poti do glavnega cilja.