Odobrili drugo zdravilo za alzheimerjevo bolezen

Evropska agencija za zdravila (EMA) je julija po ponovnem pregledu odobrila zdravilo donanemab, ki je namenjeno zdravljenju zgodnje alzheimerjeve bolezni. Na trgu se bo imenovalo kisunla in ima podobne omejitve kot lekanemab, prvo zdravilo za zgodnjo alzheimerjevo bolezen.

Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini, ki deluje v okviru EMA, je konec marca zdravilo zavrnil s pojasnilom, da njegove koristi niso bile dovolj velike glede na tveganje. Stranski učinki so podobni kot pri lekanemabu: otekanje in možna krvavitev v možganih, vključno s smrtjo.

Že lani so odobrili zdravilo leqembi. FOTO: Leqembihcp.com

Ameriško farmacevtsko podjetje Eli Lilly je ob ponovnem pregledu vloge priložilo podatke iz študije, v katero je bilo vključenih 1736 bolnikov z zgodnjo alzheimerjevo boleznijo, ki so imeli amiloidne beta plake v možganih in so prejemali zdravilo kisunla ali placebo. Glavno merilo učinkovitosti je bila sprememba simptomov po 76 tednih, merjena z lestvico ocenjevanja alzheimerjeve bolezni, ki meri, kako bolezen vpliva na bolnikovo sposobnost opravljanja vsakodnevnih nalog. Že po enem letu je donanemab zmanjšal količino amiloida v možganih pacientov in ugodno vplival tudi na miselne sposobnosti zdravljenih.

Zato je EMA po ponovnem pregledu, s podobnimi omejitvami kot pri lekanemabu, pri katerem je nujen izbor kandidatov za zdravljenje, zdravilo odobrila. Namenjeno je zdravljenju odraslih ljudi z blago kognitivno okvaro, torej s težavami s spominom in mišljenjem, ki samostojno funkcionirajo, in tistim z blago demenco zaradi alzheimerjeve bolezni. Z njim ne bodo smeli zdraviti ljudi, ki jemljejo zdravila proti strjevanju krvi ali imajo določene žilne spremembe na sliki možganov.

Alzheimerjeva bolezen je najbolj razširjena oblika demence.

Odločala bo komisija

Zdravilna učinkovina donanemab je monoklonsko protitelo oziroma vrsta beljakovine, ki se veže na snov v možganih, imenovano amiloid beta. »Pri ljudeh z alzheimerjevo boleznijo amiloid beta tvori plake, kar lahko povzroči težave z delovanjem možganov. Z vezavo na amiloid beta zdravilo zmanjša obloge v možganih in upočasni slabšanje bolezni,« pravi dr. Milica Gregorič Kramberger, vodja centra za kognitivne motnje na Nevrološki kliniki UKC Ljubljana.

»Konec leta oziroma v začetku prihodnjega leta bomo začeli pilotno zdravljenje v Ljubljani in Mariboru,« pravi Milica Gregorič Kramberger. FOTO: Ljubo Vukelič

»Obe učinkovini oziroma obe zdravili za zgodnjo alzheimerjevo bolezen, lekanemab in donanemab, sta dokazano učinkoviti,« pravi sogovornica, »a sta primerni le za točno določene paciente in le v zgodnji fazi alzheimerjeve bolezni.« Ne ozdravita bolezni, ampak jo omilita. Nujno pa bo tudi natančno spremljanje stranskih učinkov. O tem, kdo je primeren za zdravljenje z obema zdraviloma, bo pri nas odločala posebna komisija.

Naslednji korak je, da bo Evropska komisija sprejela centralizirano dovoljenje za promet z zdravilom kisunla, potem pa bodo na vrsti države, ki si bodo izpogajale ceno in pogoje za uporabo zdravila. V tej fazi je zdaj prvo zdravilo za zdravljenje zgodnje alzheimerjeve bolezni lekanemab, ki je na trgu pod imenom leqembi.

»Konec leta oziroma na začetku prihodnjega leta bomo začeli pilotno zdravljenje z leqembijem, kar bo potekalo v Ljubljani in Mariboru,« pravi Milica Gregorič Kramberger, ki je zadovoljna, da so proizvajalci to zdravilo pripravili v obliki podkožne injekcije. Ko bomo drugo zdravilo lahko začeli uporabljati tudi pri nas, ga bodo vključili v pilotni projekt. Vendar sta obe primerni le za ozek krog ljudi, ki imajo alzheimerjevo bolezen, ki je sicer najbolj razširjena oblika demence.