Odkrivamo najlepše termalne vrelce

Najlepši termalni vrelci ponujajo obiskovalcem poleg sprostitve v topli vodi tudi najrazličnejše aktivnosti, kot je raziskovanje naravnih in kulturnih znamenitosti v njihovi bližini. V nadaljevanju spoznajte tri, ki so navdušili ekipo Lonely Planeta, in troje slovenske toplice, ki vas bodo gotovo prevzele s svojo lepoto in blagodejnimi učinki.

Blue Lagoon, Islandija

Modro laguno na Islandiji odlikuje bogata mineralna voda, ki ima zdravilne učinke za kožo, še posebno pri težavah, kot je luskavica. Obiskovalci se lahko sproščajo v topli vodi s temperaturo okoli 38 stopinj Celzija in uživajo v obogatenih blatnih oblogah. Poleg kopanja se lahko razvajajo v luksuznem velnesu, v katerem so na voljo masaže in tretmaji z algami.

V okolici lahko raziskujejo vulkansko pokrajino, obiščejo črno peščeno plažo Reynisfjara, se podajo na izlet na geotermalno območje Krysuvík ali se odpravijo na lov za severnim sijem, ki pozimi pričara nepozabne prizore. Tisti, ki si želijo še več pustolovščin, lahko obiščejo osupljive slapove Gullfoss in gejzir Strokkur.

Terme Saturnia, Italija

Naravne terme Saturnia so znane po žveplenih izvirih, ki lajšajo težave s sklepi, dihali in kožo. Voda s temperaturo 37 stopinj Celzija ustvarja slikovite kaskade, ki omogočajo edinstveno naravno masažo. Tudi tu se lahko obiskovalci razvajajo v ekskluzivnem velnesu ali preizkusijo terapevtske učinke blatnih oblog.

V bližini lahko raziskujejo srednjeveško mestece Pitigliano, znano po hišah, vklesanih v tuf, se podajo na vinsko turo po toskanskih vinogradih, obiščejo zgodovinske terme v Bagno Vignoni ali se prepustijo kulinaričnim užitkom, ki vključujejo lokalne sire, tartufe in vrhunska vina. Ljubitelji zgodovine lahko obiščejo arheološka najdišča z ostalinami iz časa etruščanske civilizacije in spoznajo bogato dediščino tega območja.

Terme Saturnia, Italija FOTO: Shutterstock

Széchenyi, Madžarska

Največje evropske terme v Budimpešti ponujajo raznolike bazene z zdravilno vodo, ki pomaga pri težavah z artritisom in mišično napetostjo. Poleg uživanja v termalnih bazenih lahko obiskovalci igrajo šah v vodi, obiščejo savne in velnes center ter se prepustijo rokam maserjev.

Mesto Budimpešta s svojimi znamenitostmi obljublja izjemno bogato kulturno in zgodovinsko izkušnjo – od obiska mogočnega budimskega gradu in sprehoda po ulici Andrássy do vožnje z ladjico po Donavi. Ljubitelji kulinarike lahko pokusijo tradicionalni madžarski golaž in se sprostijo v kateri izmed slavnih kavarn, kot je Gerbeaud. Prav tako lahko obiščejo veličastno stavbo madžarskega parlamenta, mestne terme Gellért ali se podajo na panoramsko vožnjo s tramvajem ob Donavi.

Klevevške toplice

Naravni termalni izvir Klevevž v bližini Šmarjeških Toplic, znanih po sodobnem zdravilišču, ponuja edinstveno izkušnjo kopanja v naravi, ki je navdušil tudi Lonely Planet. Voda s stalno temperaturo 24 stopinj Celzija ima blagodejne učinke na kožo in sklepe. Kopanje v naravnem tolmunu sredi gozda je nepozabno doživetje, še posebno v hladnejših mesecih, ko para ustvarja pravljično vzdušje.

V bližini lahko obiskovalci obiščejo grad Otočec, se sprehodijo po vinorodnih gričih Dolenjske, raziščejo znamenite dolenjske zidanice in se podajo na degustacijo cvička, ki je posebnost tega območja. Ljubitelji narave se lahko podajo po okoliških gozdnih poteh.

Naravne toplice Klevevž FOTO: Jože Suhadolnik

Dolenjske Toplice

Dolenjske Toplice veljajo za eno najstarejših evropskih zdravilišč. Edinstvena termalna voda, izoakratoterma s temperaturo 36 stopinj Celzija, iz tamkajšnjih vrelcev je še posebej priporočljiva za rehabilitacijo po poškodbah, lajšanje revmatičnih obolenj in sproščanje mišic. Obiskovalci lahko poleg tega uživajo v sodobnih bazenih, savnah in velnes tretmajih.

V okolici vabi bogata kulturna in naravna dediščina – od ruševin nekdaj mogočnega dvorca Soteska, Hudičevega turna in muzeja starih vozil do gozdnih poti za sproščujoče sprehode. Poleg tega je mogoče obiskati Žužemberk s srednjeveškim gradom in reko Krko pod njim, kjer je mogoče najeti kajak ali si priskrbeti ribolovno dovolilnico in dan preživeti na vodi. Dolenjska regija je znana po svoji bogati vinski kulturi, zato priporočamo vinsko degustacijo v okoliških vinskih kleteh in pokušino domačih kulinaričnih dobrot, kot so pečenice, ocvirkovka in jabolčni zavitek.

Zdravilišče Radenci

Radenci, ki ležijo ob glavni cesti med Gornjo Radgono in Mursko Soboto, se ponašajo tako z naravno termalno vodo kot mineralno vodo in imajo več kot 140-letno zdraviliško tradicijo. Tamkajšnja mineralna voda ugodno vpliva na srčno-žilni sistem in splošno dobro počutje. Poleg mineralne vode v zdravilišču kraljujejo še trije naravni zdravilni dejavniki – termalna voda, ki polni notranje in zunanje bazene termalne oaze, blagodejno fango blato, ki se uporablja pri velnes storitvah, ter ugodna klima z več kot 250 sončnimi dnevi v letu. Obiskovalci se lahko sprostijo v bazenih z mineralno vodo, izvajajo pitne kure in obiščejo sodobni center dobrega počutja.

Zdravilišče Radenci FOTO: Sava Turizem

Na spoznavanje okolice se lahko podajo s kolesom, saj Pomurje prepreda več kot 600 kilometrov kolesarskih poti, obiščejo plavajoče mline na Muri ali uživajo v lokalnih kulinaričnih dobrotah, kot sta prekmurska gibanica in bučno olje. Obiščejo lahko bližnje vinograde in vinske kleti ter se prepustijo okušanju izvrstnih lokalnih vin. Poleg tega se lahko sprostijo v zdraviliškem parku in odkrijejo številne možnosti za pohodništvo ali izlete ob reki Muri.

Članek je bil objavljen v oglasni prilogi Aktivni & zdravi.