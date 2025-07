Odgovor na vprašanje, ali bi morali vsak dan uživati elektrolite

Čeprav je pomembno, da vsak dan zaužijemo dovolj tekočine, je v času visokih temperatur zaradi izdatnejšega znojenja treba paziti tudi na vnos elektrolitov.

Kaj so elektroliti?

Elektroliti so ključni minerali, ki jih najdemo v krvi, znoju in urinu. Med njimi so: natrij, kalij, kalcij, magnezij, fosfat in klorid.

Kakšna je njihova vloga?

Pomembni so za številne telesne funkcije, med drugimi za ohranjanje ravnovesja tekočin, prenos živčnih impulzov, pravilno delovanje mišic in za uravnavanje pH vrednosti v telesu.

FOTO: Lzf/Gettyimages

Kaj se zgodi ob neravnovesju elektrolitov?

Ob določenih pogojih je lahko raven elektrolitov previsoka ali prenizka, kar ima negativne posledice: dehidracijo, bolezni ledvic, hormonske motnje, bolezni prebavil, bolezni pljuč in srčne težave.

Simptomi hujšega neravnovesja elektrolitov so utrujenost, mišična oslabelost, slabost, glavobol in zmedenost. Če sumite na resno neravnovesje, se nujno posvetujte z zdravnikom.

Moramo ob znojenju s posebnimi napitki nadomeščati elektrolite?

Z znojenjem izgubljamo vodo in elektrolite, predvsem natrij in klorid. Dolgotrajna fizična aktivnost, zlasti pri vročini, lahko povzroči znatno izgubo teh elementov.

Vendar jih večina, z izjemo športnikov ali tistih, ki so v vročini telesno zelo aktivni in so zanje napitki z elektroliti dobrodošli, ne potrebuje.

FOTO: Sanja Radin/Gettyimages

Kaj pa vsi ostali?

Bi morali vsakodnevno elektrolite nadomeščati z napitki? Odgovor je ne, vsakodnevno nadomeščanje elektrolitov za večino ljudi ni potrebno.

Pretiran vnos lahko celo škoduje, so pa lahko koristni ob bruhanju, driski ali po intenzivni vadbi.

Kako povečati vnos elektrolitov brez prehranskih dodatkov?

Najenostavneje z uravnoteženo prehrano.

Vir natrija in klorida je kuhinjska sol, kalij je v bananah, brokoliju, fižolu, stročnicah, magnezij v špinači, drugi zeleni zelenjavi in oreščkih, s kalcijem so bogati mleko in mlečni izdelki ter obogateni rastlinski napitki, fosfat je v mesu, ribah, mlečnih izdelkih in oreščkih.

FOTO: Gettyimages

Skratka

Elektroliti so pomembni za delovanje našega telesa, a večina jih z uravnoteženo prehrano dobi dovolj. Dodatki so potrebni le v posebnih primerih, piše zadovoljna. hr.