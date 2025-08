Očala na recept: brezplačna le standardna očala

Pri odpravljanju običajnih težav z vidom je še vedno najcenejša in najpogostejša rešitev nakup korekcijskih očal. To pomeni, da je treba najprej obiskati oftalmologa oziroma okulista, ki bo natančno pregledal oči in izmeril dioptrijo, nato pa izbrati primeren okvir očal ter enega od tipov stekel. Če se vse to odločite kriti iz lastnega žepa, morate imeti vsaj sto evrov.

Obstaja tudi cenejša alternativa. »Pravica v obveznem zdravstvenem zavarovanju so različne vrste očal za bližino in očal za daljavo, pri čemer je pravica do očal zamejena tudi z leti starosti, tako da so do očal za bližino upravičene zavarovane osebe, ki so starejše od 63 let,« pojasnjujejo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). To pomeni, lahko do pregleda in očal za daljavo pridete tudi brezplačno oziroma prek ZZZS. A pri tem je treba upoštevati določena pravila.

Bolj ko boste izbirčni pri očalah, večja verjetnost je, da boste morali zanje doplačati. FOTO: Uroš Hočevar

Do nove naročilnice ste upravičeni po dveh letih, za mlajše od 15 let se ta doba skrajša na eno leto.

Brezplačna le standardna očala

Na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) so to podrobneje opisali v posebni brošuri Do očal »na recept«? Kot prvo, da je treba obiskati oftalmologa, ki deluje v javni zdravstveni mreži, torej v javnem zdravstvenem zavodu ali ima koncesijo. Le tako lahko uveljavljate pravico do brezplačnega pregleda vida. Seznam takšnih oftalmologov v Sloveniji je na spletni strani ZZZS. Kaj pa če se vam ne da čakati in bi pregled opravili samoplačniško? »Pri tem morate vedeti, da vam okulist, pri katerem boste opravili samoplačniški pregled, ne more izdati naročilnice za očala ali leče. Brez te pa zdravstveno zavarovanje ne krije stroškov za nakup pripomočka za vid,« opozarjajo na ZPS.

Ko vam okulist izda naročilnico za izboljšanje vida oziroma recept za očala, imate 30 dni časa, da jo izkoristite. Sicer boste morali pridobiti novo. »Očala lahko izberete v kateri koli optiki, ki ima pogodbo z ZZZS. Do nove naročilnice ste upravičeni po dveh letih, za mlajše od 15 let se ta doba skrajša na eno leto. V nekaterih primerih ste do novih očal upravičeni, tudi če še nista minili dve leti. O tem ne odloča oftalmolog, ta lahko le posreduje predlog na ZZZS, imenovani zdravnik ZZZS pa mora odobriti upravičenost do novega pripomočka za vid pred potekom trajnostne dobe prejšnjega, v pritožbenem postopku pa odloča Zdravstvena komisija ZZZS,« pojasnjujejo na ZPS.

Okulist vam bo natančno izmeril dioptrijo. FOTO: Ljubo Vukelič

Končno sledi obisk optike. »Potrošniki lahko brezplačna standardna očala dobijo v kateri koli optiki, ki je pogodbeni dobavitelj očal ZZZS,« poudarjajo na ZPS in dodajajo, da na podlagi naročilnice zdravstveno zavarovanje krije stroške do vnaprej določene višine, ki je odvisna od tega, kakšen tip očal je predpisal okulist. »Optike, ki so pogodbeni dobavitelji ZZZS, so dolžne stranki najprej ponuditi standardna očala, ki jih v celoti krije zdravstveno zavarovanje (t. i. brezplačna očala) in katerih cene se gibljejo od 42,03 do 301,55 evra, odvisno od dioptrije in prisotnosti astigmatizma (cilindrov).« Če vam ta očala ne bodo všeč, bo treba za nestandardna doplačati.

Progresivna stekla so nadstandard

Kaj pa lahko storite, ko ste hkrati upravičeni do očal za bližino in daljavo? Na ZZZS odgovarjajo, da se lahko posameznik v takem primeru odloči za izdajo enih očal s progresivnimi stekli. »Izdaja očal s progresivnimi stekli pomeni izdajo nadstandardnega pripomočka, kar pomeni, da se mora zavarovana oseba strinjati z doplačilom in to potrditi s podpisano izjavo za nadstandard za očala za bližino,« pojasnjujejo. In še, da lahko optik pri obračunu vrednosti očal na račun sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja upošteva seštevek vrednosti cenovnega standarda za očala za bližino in vrednost cenovnega standarda za daljavo, s tem da odšteje vrednost enega okvirja, to je 15 evrov. »Vrednost 15 evrov se v teh primerih vedno odšteje pri cenovnem standardu očal za bližino,« dodajajo.

Ne pozabite je. FOTO: Blaž Samec