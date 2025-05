Objemi za manj stresa, boljši spanec in še kaj

Objem je osnovna, univerzalna oblika človeškega dotika. Je izraz naklonjenosti, tolažbe, veselja, tudi tihe podpore, ko besede odpovejo. Čeprav se morda zdijo preprosti, imajo objemi veliko večji vpliv, kot si mislimo – tako na naše telesno kot duševno zdravje. Znanstvene raziskave potrjujejo, da objemi niso le prijetni, ampak tudi zdravilni. Ne preseneča torej, da je po svetu vse več ljudi, ki ponujajo svoje objeme tudi čistim neznancem.

Fizični dotik pozitivno vpliva tudi na srčno-žilni sistem.

Ko nekoga objamemo, se v našem telesu začne sproščati hormon oksitocin, znan tudi kot hormon ljubezni. Ta zmanjšuje raven stresnega hormona kortizola ter ustvarja občutek pomirjenosti in varnosti. Objemi lahko učinkovito zmanjšujejo vsakodnevni stres, tesnobo in napetost. Že hiter objem z ljubljeno osebo lahko v nas prebudi občutek sproščenosti in notranjega miru. Mešanica hormonov, ki se med tem sprošča v telesu, ne ublaži le psihične bolečine, temveč tudi fizično.

Dotik, objem pozitivno vpliva na imunski sistem. Stik z drugo osebo, ki ga čutimo kot varen in prijeten, zmanjšuje vnetne procese v telesu ter spodbuja delovanje imunskih celic. Nekatere raziskave celo kažejo, da ljudje, ki se pogosto objemajo, redkeje zbolijo in hitreje okrevajo. Fizični dotik pozitivno vpliva tudi na srčno-žilni sistem. Med objemom se upočasni srčni utrip, zniža krvni tlak in izboljša prekrvavitev. Telo se preprosto umiri. Če se redno objemamo, bomo znižali tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja, seveda če tudi sicer gojimo zdrav življenjski slog, torej se dovolj gibamo in zdravo jemo.

Dvajset sekund

Zaradi sproščanja oksitocina in zmanjšanja stresa objemi pripomorejo tudi k boljšemu spancu. Par, ki si pred spanjem privošči objem, pogosto lažje zaspi, spi globlje in se ponoči manjkrat prebuja. Poleg tega občutek bližine in varnosti spodbuja močnejše sproščanje melatonina, hormona, ki uravnava spalni ritem.

Dejanje naklonjenosti krepi imunski sistem.

Objem krepi občutek pripadnosti in povezanosti med ljudmi, krepi partnerske, družinske in tudi prijateljske odnose ter gradi zaupanje. Pri otrocih so ključni za čustveni razvoj: otrok, ki prejema dovolj telesne topline, lažje razvija samozavest in zdravo samopodobo.

Objem ne potrebuje besed. Njegovo moč zlasti občutimo v trenutkih žalosti, izgube ali negotovosti. Ravno zaradi te univerzalnosti je postal del terapevtskih pristopov, na primer v oskrbi starejših ali otrok s posebnimi potrebami. Učinek objema je neprecenljiv, čeprav je brezplačen. V času, ko smo vse bolj povezani digitalno, a pogosto ločeni fizično, je pomembno, da ne pozabimo na pomen človeškega dotika. Ker se oksitocin v telesu začne sproščati po 20 sekundah objema, naj ta traja vsaj tako dolgo, poskrbimo še, da se bomo objeli vsaj osemkrat na dan.

Pri otrocih so ključni za čustveni razvoj. FOTO: Dima Berlin/Getty Images