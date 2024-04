Objem prežene bolečino, kažejo izsledki raziskave

Fizični dotik izboljša fizično in duševno zdravje odraslih in otrok, ni treba, da se nas dotakne drug človek, lahko je celo robot, so ugotovili nemški raziskovalci. Raziskava je preučevala, kako dotik (na različne dele telesa in različnih ljudi in predmetov) vpliva na ljudi, na duševnost, denimo depresijo, tesnobo, in tudi fizično zdravje, denimo bolečino.

»Pogostnost je pomembna, več dotikov je pozitivno povezanih z izboljšanjem depresije in tesnobe,« je dejal dr. Julian Packheiser z univerze v Bochumu.

Raziskovalci so analizirali podatke 212 raziskav, v katerih je skupno sodelovalo 13.000 ljudi; preučevali so različne dotike, od masaže do objema, prav tako božanje in igranje z živalmi ter dotike robotov. Največ blagodati so zaznali pri človeškem dotiku, pri tem pa ni bilo pomembno, ali je šlo za masažo ali objem. »Naša raziskava je pokazala, da ima dotik pomembno vlogo pri zmanjševanju bolečine, depresije in tesnobe, in sicer pri otrocih in odraslih,« je dejal Packheiser.

Dosedanje raziskave so pokazale, da ima objem številne pozitivne učinke na naše zdravje, poleg že omenjenih zmanjšuje še občutek strahu, podpira naš imunski sistem in zdravje srca: dotikanje, vključno z objemanjem, niža krvni tlak in utrip. Objemanje daje občutek topline in pomirja, saj blaži stres.

Človeški dotik, zlasti objem, ima številne pozitivne vplive na naše duševno in telesno zdravje.

In če živite sami?

Prav to je tudi razlog, da smo bolj zdravi: neka raziskava je namreč pokazala, da objemi nižajo možnosti nastanka bolezni. Poleg vsega naštetega smo, če se redno objemamo, tudi bolj srečni. Med objemanjem se sprošča hormon oksitocin, hormon sreče, ki ga povezujemo z najlepšimi občutji, tudi nežnostjo.

In koliko objemov zadostuje za blažitev bolečine, tesnobe, strahu? Nekateri raziskovalci ocenjujejo, da potrebujemo najmanj štiri na dan, še bolje osem, če želimo vzdrževati dobro počutje. Mi pa dodajamo, da jih nikoli ne more biti preveč! V današnjem hitrem tempu življenja se namreč zlahka zgodi, da mine dan, ne da bi se bližnjega, partnerja, otrok, staršev, prijateljev, dotaknili, kaj šele, da bi ga objeli.

Kako dolgo naj bi objem trajal? Najmanj 20 sekund bo ublažilo škodljive vplive stresa. In če živite sami? Če imate hišnega ljubljenčka, objemite njega, če ga nimate, pa stisnite blazino, že tako boste znižali raven stresa.