Običajno živilo znižuje tveganje za nevarno vrsto raka

Glede na rezultate nove raziskave, ki so bili objavljeni v reviji Gut Microbes, so imele osebe, ki so vsaj dvakrat na teden jedle jogurt, nižjo stopnjo tveganja za proksimalnega raka debelega črevesa.

Proksimalni rak je oblika, ki se razvije v začetnem delu debelega črevesja, v delu, ki je bližje trebušni votlini, ter je pogosteje usoden od distalnega, ki je bolj oddaljen od trebušne votline.

Vloga bakterije

Bakterija Bifidobacterium je vseprisotna v črevesju ljudi in tudi v jogurtu. Zanimivo je, da se lahko vgradi v tumorsko tkivo, pogosto jo povezujejo zlasti z agresivnimi oblikami raka.

Paradoksalno pri tem je, da več kot je te bakterije v črevesju, redkeje se pojavi v celicah tumorjev. Znanstveniki so tako odkrili, da je bila pri pacientih, ki so jogurt jedli vsaj dvakrat na teden, za 20 odstotkov manjša verjetnost za omenjeno obliko raka.

FOTO: Shutterstock

Povečanje stopnje kolorektalnega raka pri mladih

Odkritje prihaja v času, ko obolevnost za rakom debelega črevesja med mladimi skrb vzbujajoče narašča, na kar opozarja poročilo Ameriškega društva za boj proti raku iz leta 2023.

Glede na raziskavo jogurt vpliva na črevesno mikrofloro in deluje zaščitno proti tej bolezni. Rezultati sovpadajo s predhodnimi podobnimi izsledki, ki so redno uživanje jogurta povezali z izboljšanjem zdravja prebavnega sistema ter zmanjšanim tveganjem za osteoporozo in sladkorno bolezen.

»To znanstveno delo potrjuje povezavo med prehrano, črevesno mikrofloro in tveganjem za omenjenega raka debelega črevesja,« je izjavil soavtor študije. Andrew T. Chan, vodja klinične in translacijske epidemiološke enote v Zdravstvenem centru Massachusetts, in dodal: »Odprlo je tudi nove možnosti za raziskovanje specifične vloge teh dejavnikov pri razvoju te bolezni pri mladih ljudeh.«

Podatki

Znanstveniki so analizirali zdravstvene podatke več kot 100.000 registriranih medicinskih sester in 51.000 zdravstvenih delavcev iz zadnjih desetih let.

Udeleženci so odgovarjali na vrsto vprašanj o svojem zdravju, vključno s povprečnim dnevnim vnosom jogurta (tako navadnega kot aromatiziranega) ter drugih mlečnih izdelkov.

FOTO: Špela Ankele/Slovenske Novice

Študija ima določene pomanjkljivosti

Udeleženci so sami poročali o svojih prehrambnih navadah, raziskava je bila izvedena na osebah iz zdravstvenega sektorja, kar morda ne odraža širše populacije.

Poleg tega študija ni natančno določila, ali je bil navadni ali aromatizirani jogurt učinkovitejši pri zagotavljanju zdravstvenih prednosti. Strokovnjaki kot najbolj zdravo izbiro na splošno priporočajo navaden jogurt z nizko vsebnostjo maščob in brez dodanega sladkorja.

Pomembno je poudariti, da raziskava ni našla povezave med uživanjem jogurta in splošnim zmanjšanjem tveganja za raka debelega črevesja. Znanstveniki poudarjajo, da bodo potrebne še nadaljnje študije, piše Daily Reporter.