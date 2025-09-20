Ob svetovnem dnevu alzheimerjeve bolezni: mnoge pri iskanju pomoči ovira stigma

September je mesec ozaveščanja o alzheimerjevi bolezni, posebej ji bo posvečen tudi jutrišnji dan. Alzheimerjeva je vzrok za približno 65 odstotkov demenc, kronične napredujoče, neozdravljive bolezni možganov, ki se kaže z motnjami spomina, mišljenja, orientacije, prepoznavanja, razumevanja, računskih in učnih sposobnosti ter govorjenja, izražanja in presoje.

Demenca ni del normalnega staranja, kot pogosto zmotno mislimo, se pa možnost, da zbolimo, s starostjo povečuje. Po 65. letu ima demenco že vsak peti človek, v starosti nad 80 pa vsak tretji. V Sloveniji je obolelih verjetno že več kot 43.000 ljudi, v Evropi 10 milijonov, na svetu pa že več kot 49 milijonov. Obolelih je iz leta v leto več, do leta 2040 naj bi se v Evropi in ZDA njihovo število celo podvojilo.

Možgane redno urimo s preprostimi vajami. FOTO: Yunio Baro Gomez/Getty Images

Dovolj zgodaj

Zadnja leta so prinesla kar nekaj premikov na področju zdravljenja, nam je ob svetovnem dnevu povedala izr. prof. dr. Milica G. Kramberger, dr. med., spec. nevrologije, vodja centra za kognitivne motnje, Nevrološka klinika UKC LJ. »V Sloveniji so trenutno na voljo predvsem zdravila, ki blažijo simptome alzheimerjeve bolezni, kot so zaviralci encima acetilholinesteraze in memantin. Ta zdravila izboljšajo prenos signalov med živčnimi celicami in tako začasno ublažijo težave s spominom, orientacijo in vsakodnevnim funkcioniranjem, ne vplivajo pa na potek bolezni. Ta ali druga simptomatska zdravila uporabimo velikokrat tudi zato, da se ublažijo razpoloženjske težave, kot sta tesnoba ali potrtost, ter vedenjske spremembe, na primer nemir ali razdražljivost.«

Ta zdravila torej bolezni ne pozdravijo, lahko pa pomembno izboljšajo kakovost življenja bolnika in svojcev, saj olajšajo vsakodnevne dejavnosti in komunikacijo, ključno pa je, da jih predpišejo dovolj zgodaj in ob ustrezni diagnozi, poudarja sogovornica: »Pri nekaterih oblikah demence trenutno dosegljiva zdravila niso ustrezna in lahko povzročijo dodatno poslabšanje stanja. Le približno 65 odstotkov demenc je posledica alzheimerjeve bolezni. Pri okoli deset do petnajst odstotkih gre za vzroke, ki so ozdravljivi, kot je denimo okužba, bolezen ščitnice, pomanjkanje ključnih vitaminov ...«

Pomembni so tudi strukturirani in nefarmakološki pristopi.

Analiza likvorja

Običajno se pot do diagnoze začne pri osebnem zdravniku, ko bolnik ali svojci opazijo težave s spominom, orientacijo ali vsakodnevnimi opravili. Sledi napotitev k specialistu nevrologu ali psihiatru, kjer bolnik opravi podrobnejši pogovor, včasih je napoten na nevropsihološko testiranje, laboratorijske preiskave in slikanje možganov.

Pot do diagnoze je lahko dolga. FOTO: Moment Makers Group/Getty Images

»V zadnjih letih se redno uporablja tudi analiza možganske tekočine (likvorja), v kateri lahko določimo prisotnost značilnih bolezenskih beljakovin. Na podlagi vseh izvidov zdravniki postavimo diagnozo in predlagamo ustrezno zdravljenje ter podporo. Pot do diagnoze je pogosto dolga, saj bolniki in svojci pomoč poiščejo razmeroma pozno, kar je v Sloveniji še posebej velik izziv. Žal pa ostaja še vedno zelo velik delež bolnikov, ki nikoli ne iščejo pomoči zaradi stigme, ki je še zmeraj povezana z demenco.«

Biološka zdravila, ki ciljajo na osnovne patološke spremembe (npr. na kopičenje amiloidnih beljakovin), pri nas še niso dostopna, so pa že denimo v Avstriji, Nemčiji in nekaterih drugih državah.

»Namenjena so bolnikom z blago kognitivno motnjo zaradi alzheimerjeve bolezni in začetno demenco zaradi alzheimerjeve bolezni. Upamo, da bodo kmalu dostopna tudi v Sloveniji. Poleg tega raziskave iščejo možnosti zdravljenja, usmerjene proti drugim bolezenskim beljakovinam (npr. beljakovini tau), ter kombinacijo zdravil in preventivnih ukrepov.« Pomembni pa so tudi strukturirani in nefarmakološki pristopi, ki dokazano zmanjšujejo tveganje in blažijo potek bolezni, še sklene sogovornica: »Ti vključujejo redno telesno aktivnost, uravnoteženo prehrano, kognitivno vadbo (miselne igre, branje, učenje), ohranjanje socialnih stikov in dnevnih rutin. Pomembni so tudi programi delovne terapije, fizioterapije in psihološke podpore, tako za bolnika kot za svojce. Ti pristopi ne ustavijo bolezni, lahko pa pomembno izboljšajo kakovost življenja in podaljšajo samostojnost.«