Nutricionisti priporočajo 11 živil, ki bi jih morali jesti vsak dan, saj jih uvrščajo med najbolj zdrava. Eden najbolj zdravih napitkov je zeleni čaj, ki ob rednem uživanju izboljšuje delovanje možganov ter zmanjšuje količino maščobe v krvi, ščitil naj bi tudi pred nastankom raka in srčnimi boleznimi. Za njegove zdravilne lastnosti so zaslužni polifenoli in naravni antioksidanti, katehini.

V kuhinji naj si pribori svoj prostor med začimbami kurkuma: uživanje koristi možganom in telesu, ščitila naj bi tudi pred alzheimerjevo boleznijo in nekaterimi vrstami raka. Za nameček varuje srce. Kurkuma je močan antioksidant, ki deluje protivnetno, pomaga tudi pri depresiji in artritisu.

Ohrovt je poln vitaminov, mineralov, vlaknin, antioksidantov in raznih bioaktivnih spojin. Je najbolj zdrav med zeleno zelenjavo. Bogat je z vitamini A, C in K1 ter B6, vsebuje še kalij, kalcij, magnezij, baker in mangan. Je zaveznik v boju proti kroničnim boleznim in prehitremu staranju.

Česen vsebuje vitamine C, B1 in B6, minerale kalcij, kalij, baker, mangan in selen, pa tudi alicin, ki naj bi zniževal krvni tlak, pomagal nižati slab holesterol in dvigovati dobrega (HDL). Na ta način zmanjšuje tveganje za srčne bolezni. Surov deluje protibakterijsko in protiglivično.

Sardine lahko jemo s kostmi vred, zato so odličen vir kalcija. Vsebujejo veliko hranil, še posebno so bogate z maščobnimi kislinami omega-3, ki koristijo srcu.

Borovnice vsebujejo veliko antioksidantov in druge koristne snovi. Krepile naj bi spomin ter zniževale krvni tlak, učinkovite naj bi bile tudi v boju proti raku. Temna čokolada z visokim odstotkom kakava je eno od najbolj zdravih živil, kar jih obstaja. Ima celo več antioksidantov kot borovnice. Izboljšuje pretok krvi, niža tveganje za srčne bolezni, znižuje krvni tlak in slab holesterol ter izboljša delovanje možganov.

Kefir je bogat izvor kalcija, beljakovin in vitaminov B-skupine. Vsebuje probiotike, malo laktoze, poln je koristnih vitaminov in mineralov. Uravnava sladkor, znižuje holesterol in skrbi za zdravo prebavo. Pesa je bogata z vitamini in minerali. Je dober vir vlaknin, ki pomagajo zniževati holesterol in krvni tlak. Izboljšuje kri in skrbi za boljšo prekrvitev.

Leča je dober izvor antioksidantov in fitohranil. Izboljšuje zdravje srca in prebavo ter pomaga nadzorovati raven sladkorja v krvi. Orehi vsebujejo alfa-linolensko in linolno kislino, ki delujeta protivnetno in pomagata vzdrževati zdravje žil, hkrati pa pozitivno vplivata na raven lipidov v krvi. Zaradi visoke vsebnosti vlaknin, alfa-linolenske kisline in omega-3 ter ene najvišjih koncentracij antioksidantov so jih poimenovali kar superhrana.