Nujna je tudi nega po sončenju

Poletje povezujemo z brezskrbnostjo, prostim časom, občutkom svobode: oblačila so lahka in skopa, sončni žarki nam nežno božajo kožo. Ali pač? Sonce še zdaleč ni tako blagodejno, kot mnogi še vedno mislijo, pasti ultravijoličnih žarkov so preštevilne, v tem času glasno opozarjajo strokovnjaki.

»Pretirano izpostavljanje UV-sevanju je eden najpomembnejših dejavnikov tveganja za poškodbe kože, prezgodnje staranje, hiperpigmentacijo in tudi resna obolenja, kot je kožni rak, zato je zaščita kože nujna,« poudarja mag. Darja Potočnik Benčič, predsednica Lekarniške zbornice Slovenije. »Svetujemo kombinacijo ukrepov: izogibanje neposrednemu soncu med 11. in 16. uro, nošenje zaščitnih oblačil, pokrival in sončnih očal ter redno uporabo kakovostnih izdelkov za zaščito pred UV-žarki. Izberemo izdelek, ki je prilagojen našemu tipu kože, destinaciji in predvideni dolžini bivanja na soncu.«

Kožo podpremo tudi s tekočino. FOTO: Ipopba/Getty Images

Izognemo se draženju z agresivnimi izdelki.

Ponovni nanos

Mnogi še vedno povezujejo nevarnost sonca zgolj z opeklinami, a te so le najočitnejši znak poškodbe kože. V resnici UV-žarki povzročajo poškodbe tudi brez vidnih akutnih posledic – in te so pogosto še zahrbtnejše in se pokažejo šele čez leta kot pospešeno staranje kože ter razvoj malignega melanoma ali drugih oblik raka kože. Ne pozabimo, da vsaka nezaščitena minuta na soncu povzroča škodo, tudi zagorelost je že poškodba! UV-žarkom smo izpostavljeni tudi med povsem vsakodnevnimi opravili, med delom na vrtu, na sprehodu, med vožnjo z avtomobilom ali posedanjem na kavi, ne samo med ležanjem na plaži, in tudi v oblačnem vremenu.

Kremo za zaščito pred soncem nanesemo približno 30 minut pred izpostavljanjem soncu, nato pa vsakih nekaj ur, odvisno od moči sonca, potenja ob športnih aktivnostih, obvezno tudi po vsakem kopanju ali prhanju.

Najmlajše zaščitimo predvsem z oblačili in pokrivali. FOTO: Anna Sungatulina/Getty Images

»Tudi vodoodporne kreme se sčasoma sperejo, zato svetujemo ponovni nanos. Pogosta napaka je, da se izdelek nanese le enkrat zjutraj – to nikakor ne zadostuje za celodnevno zaščito!« svari sogovornica in priporoča tudi nego po sončenju, da se koža obnovi. »Svetujemo uporabo izdelkov z alojo, dekspantenolom ali termalno vodo, ki kožo pomirijo, osvežijo in pomagajo pri regeneraciji. Pomembno je tudi, da se izognemo draženju kože z agresivnimi izdelki ali pilingi. V lekarnah pogosto opažamo, da ljudje podcenjujejo pomen nege po sončenju, čeprav gre za ključen korak pri ohranjanju zdrave kože. Za regeneracijo je pomembno tudi uživanje dovolj tekočine – vode ali nesladkanega čaja.«

Izberemo izdelek, ki je prilagojen našemu tipu kože.

Nikar domače!

Pri otrocih smo še posebno pozorni, saj je njihova koža tanjša, prepustnejša in zato dovzetnejša za poškodbe zaradi UV-sevanja, še sklene predsednica Lekarniške zbornice Slovenije: »Svetujemo uporabo fizičnih zaščit, kot so majice z UV-zaščito, klobučki, ki pokrijejo tudi tilnik, kakovostna sončna očala in zaščitne kreme z zelo visokim zaščitnim faktorjem (SPF 50+), ki ne vsebujejo dišav, alkoholov, barvil ali kemičnih filtrov, kot so oksibenzon in oktinoksat, saj ti lahko povzročijo draženje ali alergijske reakcije. Priporočamo uporabo izdelkov z mineralnimi filtri, kot sta cinkov oksid in titanov dioksid, ki ostanejo na površini kože, odbijajo UV-žarke in so varnejši za občutljivo otroško kožo. Odsvetujemo izpostavljenost soncu, ko gre za dojenčke in majhne otroke.«

V poplavi nasvetov za zdravo življenje in naravne pristope mnogi, predvsem spletni vplivneži, ponujajo tudi domača sredstva, a ta ne ščitijo kože pred UV-žarki, zaradi nestabilnih sestavin, pomanjkljivega nadzora in nestrokovne izdelave so lahko celo recept za katastrofo. Pri izbiri sredstva, ki mora biti med drugim opremljeno z ustreznim certifikatom, se vedno posvetujemo s strokovnjakom.