Novo telo, nova pravila: spolnost po koncu zveze brez slabe vesti

Mnogi se seksa po razhodu naravnost bojijo, občutijo sram ali druge neprijetne občutke, pa vendar sta strah in negotovost povsem odveč.

Novo vznemirjenje

Dovolite si začutiti poželenje in strast, poglejte nase kot na privlačno osebo, predstavljajte si napetost, ki jo boste občutili ob nekom, ki vas vzburja. Pripravite se na nove izkušnje, vendar se zavedajte svojih meja, priznajte si, česa si želite in česa ne, bodite iskreni, sploh če vam to v prejšnjem odnosu ni uspevalo.

Drugačna merila

Ni narobe, če si v prihodnje želite ob sebi nekoga drugačnega kot prej, kar pa še ne pomeni, da morate zniževati merila. Včasih ljudje sanjarijo o nedosegljivem, včasih pa spustijo pričakovanja in se zato počutijo še slabše kot ob razhodu, saj menijo, da si boljšega ne zaslužijo. V odnosu na dolge proge se to običajno ne obnese, kar povejo že izkušnje.

Mladost – norost?

Razhod vam daje izkušnje in samozavest, na katero se mlajši ljudje lepijo. Ne glede na prtljago, ki jo nosite s seboj, lahko laskanje mlajših vzamete kot pozitivno, dokler je za vas spoštljivo. Če pa vas mika tudi avantura v to smer, zakaj pa ne!

Perspektiva

Bodite pripravljeni, da boste novo seksualno izkušnjo morda doživeli kot neverjetno in zato precenili celoten odnos. Preden ugotovite, v kaj se spuščate, ostanite previdni in počasi delajte nove korake. Ne glede na to, kako izjemna je nova oseba v vašem življenju, ne pozabite na svojo ranljivost.

Slaba vest

Ne čudite se, če boste po spolnem odnosu z nekom drugim, ki ni vaš partner, občutili slabo vest, krivdo ali zmedo, to je normalno – do določene mere. Preteklost morate vsaj v obliki slabe vesti pustiti za seboj, saj ne počnete ničesar sramotnega ali napačnega, zato dajte času čas, da se najdete.