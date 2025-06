Novi presejalni test za raka prostate

Sodobna medicina seveda hitro napreduje in tudi na področju odkrivanja raka prostate so v tujini nedavno predstavili zanimiv presejalni test Stockholm3, za katerega bi lahko rekli, da je po svoje revolucionaren, a na žalost pri nas še na seznamu samoplačniških.

»Presejalni test Stockholm3 poleg vrednosti PSA meri še druge materiale, kot so genetski markerji in proteini, in na podlagi izmerjenega vrednoti, kolikšna je verjetnost, da ima bolnik klinično pomembnega raka prostate,« nam novi test opiše specialist urologije Jošt Janša, dr. med., in doda, da je klinično pomemben rak tisti, ki je nevaren in zahteva zdravljenje. Pojasni nam, da med procesom diagnostike urologi velikokrat odkrijejo raka prostate, ki ni nevaren in za katerega po smernicah zadošča zgolj spremljanje. »Vendar veliko bolnikov v takšnih primerih zelo skrbi in zato silijo v neko obliko aktivnega zdravljenja. To seveda zahteva dodatno in dolgotrajno ter za bolnike občasno tudi neprijetno diagnostiko. Pa še ta na koncu ne poda 100-odstotnega odgovora, kako nevaren je njihov rak. Ravno v takšnih primerih je presejalni test, kot je Stockholm3, uporaben, saj če je negativen, vemo, da smo lahko recimo naslednji dve leti mirni in ni potrebe po dodatni diagnostiki,« razloži urolog Janša enega od namenov nove metode.

Zadošča odvzem krvi

Za izvedbo testa zadošča, da bolniku odvzamejo kri, ki jo nato dodatno obdelajo in zamrznejo ter pošljejo na Švedsko v laboratorij, ki izvaja teste za celotno Evropo. »V krvi poleg PSA preverijo še različne proteine in genetske markerje, ki pokažejo verjetnost rakavega obolenja. S posebnim algoritmom potem naredijo oceno pomembnost teh genetski markerjev glede na starost bolnika in družinsko anamnezo. Šele če je ta rezultat povišan, naj bi šel bolnik na dodatne diagnostične preiskave. S tem bi se lahko številni izognili nepotrebnim preiskavam,« meni Janša.

Urolog Jošt Janša, dr. med. FOTO: Osebni Arhiv

»Velikokrat opažam, da k urologu pridejo bolniki z nekimi težavami, hkrati pa imajo povišan PSA. Urolog v takšnih primerih ne ve, ali naj se bolj posveti diagnostiki izključevanja raka ali zdravljenju teh težav. Če bi bolnika lahko napotil na tak test in bi bil negativen, bi se lahko posvetil izključno zdravljenju težav, ki jih ima. Žal je test za zdaj še samoplačniški, čeprav je kot metoda opisan tako v smernicah Evropskega združenja za urologijo kot tudi Ameriškega združenja za urologijo že od leta 2023. Priporoča se kot ena izmed metod za zgodnje odkrivanje raka. Dostopen je že v Švici, Nemčiji, Avstriji, Skandinaviji in tudi v ZDA,« pravi urolog Janša in doda, da bi bilo z vidika stroškov zelo smotrno, da bi bil na voljo v sklopu obveznega zdravstvenega zavarovanja, saj bi tako zmanjšali število nepotrebnih magnetnih resonanc, biopsij in meritev PSA.

Članek je bil objavljen v oglasni prilogi Aktivni & zdravi.