Nova študija! Odkrili povezavo med kakovostjo sperme in dolgoživostjo

Moški z boljšo kakovostjo sperme v povprečju živijo od dve do tri leta dlje, kot tisti s slabšo kakovostjo, je razvidno iz študije danskih raziskovalcev, ki so jo objavili v znanstveni reviji Human Reproduction. V študijo so med letoma 1965 in 2015 vključili skoraj 80.000 moških, povzema nemška tiskovna agencija dpa.

V raziskavi so 78.284 moškim ocenili kakovost sperme v okviru zdravljenja domnevne neplodnosti para. Ugotovili so, da lahko tisti z večjim številom gibljivih semenčic pričakujejo, da bodo živeli dlje.

Eden od sodelujočih raziskovalcev z univerzitetne bolnišnice v Koebenhavnu Larke Priskorn je pojasnil, da so v preteklih raziskavah že ugotavljali, da sta lahko neplodnost moških in slabša kakovost sperme povezani z umrljivostjo.

Po njegovih besedah so študijo izvedli med drugim zato, da bi preverili hipotezo in hkrati dobili absolutno oceno, v kakšni meri kakovost sperme napoveduje življenjsko dobo.

»Pričakovano življenjsko dobo moških smo izračunali glede na kakovost njihove sperme in ugotovili, da lahko moški z najboljšo kakovostjo pričakujejo, da bodo v povprečju živeli dve do tri leta dlje kot moški z najslabšo kakovostjo,« je še povedal Priskorn.

Z drugimi besedami lahko moški, ki imajo več kot 120 milijonov gibljivih semenčic, pričakujejo, da bodo živeli 2,7 leta dlje od moških, ki imajo do pet milijonov gibljivih semenčic.

Raziskovalci dodajajo, da povezave med kakovostjo sperme in dolgoživostjo zaenkrat niso uspeli pojasniti s kakšno boleznijo ali stopnjo izobraženosti moških.