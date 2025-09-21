Nočna mora za starše: poglejte, kaj so zdravniki izvlekli dečku iz ušesa (VIDEO)

Vse se je zgodilo, ko sta se Pedro in njegova mama vrnila s plaže v Mehiki. Deček se je pritožil, da mu nekaj leze po glavi. Njegova mama, modna oblikovalka in vplivnica Kitzia Mitre, ga je takoj odpeljala v bližnji zdravstveni center. Tam so zdravniki hitro odkrili vsiljivca – malega raka, ki se je skril v dečkovo uho.

Pedro je mamo prosil, naj celoten postopek posname. Na posnetku se vidi prestrašeni deček, ki joka in drži mamo za roko, medtem ko zdravnik spretno izvleče žival. »Ali bom oslepel?« je v strahu vprašal mamo, ta pa ga je pomirila, da ni razloga za skrb.

Nezaželeni podnajemniki

Raka so iz ušesa potegnili živega in kmalu je že hodil po bolniški postelji. Mama je v šali dejala: »Pojavil se je nov strah – rak v otrokovem ušesu. Možnosti, da se to zgodi, so majhne, a poglejte, zgodilo se je prav nam. Noben rak ni bil poškodovan med snemanjem videa.«

Posnetek je takoj postal viralen, uporabniki družbenih omrežij pa so začeli deliti svoje zgodbe o nezaželenih »podnajemnikih«. Nekdo je priznal, da mu je v uho zašel ščurek, drugi so omenjali pajke, stonoge in celo kuščarje. Primeri niso redki – v Avstraliji je moški trpel hude bolečine, ko mu je v uho zašel ščurek, v ZDA je najstnik izvlekel stonogo, dolgo deset centimetrov, na Kitajskem pa so zdravniki iz ušes pacientov odstranili celo gekone in večje pajke, poroča Večernji list.

Preberite še: