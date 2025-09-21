  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

PO IGRI NA PLAŽI

Nočna mora za starše: poglejte, kaj so zdravniki izvlekli dečku iz ušesa (VIDEO)

Iz Mehike prihaja nenavadna in nekoliko srhljiva scena.
Fotografija je simbolična. FOTO: Andreypopov, Getty Images/iStockphoto
Fotografija je simbolična. FOTO: Andreypopov, Getty Images/iStockphoto
A. G.
 21. 9. 2025 | 18:18
A+A-

Vse se je zgodilo, ko sta se Pedro in njegova mama vrnila s plaže v Mehiki. Deček se je pritožil, da mu nekaj leze po glavi. Njegova mama, modna oblikovalka in vplivnica Kitzia Mitre, ga je takoj odpeljala v bližnji zdravstveni center. Tam so zdravniki hitro odkrili vsiljivca – malega raka, ki se je skril v dečkovo uho.

Pedro je mamo prosil, naj celoten postopek posname. Na posnetku se vidi prestrašeni deček, ki joka in drži mamo za roko, medtem ko zdravnik spretno izvleče žival. »Ali bom oslepel?« je v strahu vprašal mamo, ta pa ga je pomirila, da ni razloga za skrb.

Nezaželeni podnajemniki 

Raka so iz ušesa potegnili živega in kmalu je že hodil po bolniški postelji. Mama je v šali dejala: »Pojavil se je nov strah – rak v otrokovem ušesu. Možnosti, da se to zgodi, so majhne, a poglejte, zgodilo se je prav nam. Noben rak ni bil poškodovan med snemanjem videa.«

Posnetek je takoj postal viralen, uporabniki družbenih omrežij pa so začeli deliti svoje zgodbe o nezaželenih »podnajemnikih«. Nekdo je priznal, da mu je v uho zašel ščurek, drugi so omenjali pajke, stonoge in celo kuščarje. Primeri niso redki – v Avstraliji je moški trpel hude bolečine, ko mu je v uho zašel ščurek, v ZDA je najstnik izvlekel stonogo, dolgo deset centimetrov, na Kitajskem pa so zdravniki iz ušes pacientov odstranili celo gekone in večje pajke, poroča Večernji list.

Preberite še:

image_alt
Ko boli uho, naredite to

image_alt
Vnetje ušes pri otrocih in odraslih: simptomi, vzroki in načini zdravljenja

Več iz teme

videodečekuhozdravnikposnetekrakoperacijazdravjeMehika
ZADNJE NOVICE
18:54
Bulvar  |  Glasba in film
SLOVO

Na Hrvaškem žalujejo: nenadoma umrl član znane tamburaške skupine (VIDEO)

Umrl je Mirko Gašparović, znan tudi kot Mirka.
21. 9. 2025 | 18:54
18:20
Ona  |  Izlet
LEPOTE SLOVENIJE

Ideja za izlet: mimo samotne planine na razgledni vrh (FOTO)

Potepali smo se po Spodnjih bohinjskih gorah, odpravili smo se na Črno prst.
21. 9. 2025 | 18:20
18:18
Ona  |  Aktivni in zdravi
PO IGRI NA PLAŽI

Nočna mora za starše: poglejte, kaj so zdravniki izvlekli dečku iz ušesa (VIDEO)

Iz Mehike prihaja nenavadna in nekoliko srhljiva scena.
21. 9. 2025 | 18:18
18:00
Ona  |  Astro
ASTRO NAPOVED

Zvezdni odsev: izkoristite priložnost za oceno svojih odnosov

Astrološki vpogled za 22. september 2025.
21. 9. 2025 | 18:00
17:55
Ona  |  Astro
ASTROLOGIJO

To astrološko znamenje najbolj sovraži rutino

Spoznajte znamenje, ki hrepeni po spremembah in avanturah.
21. 9. 2025 | 17:55
17:40
Kronika  |  Doma
POZIV

Z družino se je sprehajal ob cesti, ko je trčil vanj skuter: policija prosi za pomoč

Voznik je ustavil, a ko je videl, da je moški poškodovan, je odpeljal dalje.
21. 9. 2025 | 17:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Intervju

Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla»

Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 12:07
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:28
Novice  |  Slovenija
SMS

Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

Na vašem telefonu se bo 27. septembra pojavilo posebno sporočilo. Šlo bo za pomembno vajo, ne za nevarnost.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 10:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Kako najhitreje do poslovnega kredita?

Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 09:07
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
15. 9. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Zima v tonih 9. Zimskega festivala

Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
Promo
Ona  |  Svetovalnica
SKLEPI

Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
16. 9. 2025 | 12:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 10:08
Promo
Novice  |  Slovenija
Samozavest

Brez samozavesti ni kariere (in kako jo lahko okrepite)

Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 14:08
Promo
Novice  |  Slovenija
IZBRANA KAKOVOST

Kje dobiti sočno in okusno meso s 100% sledljivostjo?

Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
15. 9. 2025 | 15:59
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
11. 9. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
16. 9. 2025 | 09:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Dogodek

Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 13:31
Novice  |  Slovenija
GIBANJE

Bo 150 minut na teden dovolj?

Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice16. 9. 2025 | 15:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Denar

Kje je 27 milijard evrov?

Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
BIVANJE

Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
15. 9. 2025 | 11:26
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
15. 9. 2025 | 09:05
Photo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Preverite svoj prihranek

Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
18. 9. 2025 | 10:25
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki