Preobremenitvene poškodbe so rezultat ponavljajočih se mikrotravm tkiva in se pogosto pojavijo zaradi napačne izbire vaj, slabe tehnike vadbe ali neustreznih počitkov med treningi. Akutne poškodbe so nenadne poškodbe, ki se običajno pojavijo s takojšnjo bolečino, oteklino in invalidnostjo. Pogosto se zgodijo zaradi nepričakovanih dogodkov, kot so padci, udarci ali nenadni premiki. Prva pomoč pri akutnih poškodbah je takojšnje prenehanje vadbe. Sledijo počitek, hlajenje poškodovanega predela, obveza ter dvig poškodovanega predela nad raven srca. Poškodbe se najpogosteje zgodijo na kolenih, gl...