Najnovejša študija oddelka za psihologijo na univerzi v Buffalu v ameriški zvezni državi New York kaže, da se tisti starši, ki mislijo, da njihovi mladoletni otroci v odraslem obdobju ne bodo pretiravali s pitjem alkohola, če ga sprva pijejo pod njihovim nadzorom, motijo. Še več. Avtorji študije so prepričani, da takšno odobravanje staršev povzroča tveganje za poznejše uživanje alkohola in s tem povezane zdravstvene posledice pri njihovih otrocih.

Klinična psihologinja Lisa Damour, avtorica knjige The Emotional Lives of Teenagers (Čustvena življenja najstnikov, op. p.), je dejala, da dajejo otrokom starši slab zgled, če pijejo alkohol v njihovi prisotnosti. Njihovo početje tako jemljejo za nekaj povsem običajnega. In prav zato je pomembno, da sami vzpostavijo kritičen odnos do alkohola.

Če otroci pijejo pod nadzorom staršev, niso nič bolj varni.

»Alkohola ne uporabljajmo za soočanje s težavami. Uporabljajmo ga zmerno in ob tem jasno povejmo, da se imamo lahko lepo tudi brez alkohola,« poudarja psihologinja. »Mislim, da je pomembno, da otrokom rečemo: Poglejte, nočemo, da pijete. To ni varno. Ni dobro za vaše možgane. In če nas potrebujete, če ste v težki situaciji, se najprej obrnite na nas.«

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) poudarjajo, da »mlajši ko je otrok ali mladostnik ob začetku pitja alkohola, večja je verjetnost kasnejših težav, povezanih z alkoholom, vključno z zasvojenostjo«. Za mladostnike, kot opozarjajo, ni varne meje pitja alkohola. »Alkohol vpliva na razvoj možganov v času odraščanja in lahko privede do trajnih škodljivih vplivov na miselne sposobnosti, na primer spomin, pozornost, učenje.«