Nezvestoba ima več obrazov: tudi čustvena prevara je zelo nevarna

Varanje niso samo poljubi in seks, nezvestoba ima namreč več obrazov in mnogih se sploh ne zavedamo. Nastane lahko tudi ljubezenski trikotnik, zaradi katerega lahko vsi vpleteni trpijo.

Čustvena prevara

Gre za prevaro, v kateri sploh ne pride do fizičnega stika, saj se o tem ne razmišlja, ker ljudi povezuje občutek čustvene bližine, ne pa spolne privlačnosti, ta lahko sledi kasneje. Kljub temu da ne gre za seks, je nezvestoba te vrste veliko bolj nevarna in lahko pripelje do razpada odnosa, saj vpletena vseeno sanjarita o skupni prihodnosti.

Neobvezna prevara

Gre za afere, pri katerih je seks glavna komponenta, ljubimca družita fizična privlačnost in občutek, da počneta nekaj prepovedanega. Cilj je vedno seks, tovrstne afere pa trajajo, dokler ne ugasne poželenje. Strokovnjaki menijo, da so k takšnim odnosom nagnjeni predvsem moški, saj ženske potrebujejo čustveno navezanost.

Vzporedna prevara

Gre pravzaprav za odnos, ne samo prevaro, ki traja na skrivaj in nima roka trajanja. Vanj pogosto vstopajo ljudje, ki so nesrečni v svojih zakonih, zato si želijo čustveno in fizično povezanost z nekom drugim. Iščejo sorodno dušo, ne da bi se zato ločili, čeprav se številne od takšnih afer sčasoma vseeno končajo z ločitvijo.

Enkratna prevara

Včasih so ljudje zgolj krvavi pod kožo in jih nekdo drug, ki ni njihov partner, neznansko spolno privlači, čeprav so srečno poročeni in ne razmišljajo o ločitvi, običajno pa tudi o aferi ne. Gre za to, da so zavestno nezvesti samo zato, ker bi radi seksali z nekom, ki jim je všeč, in zadovoljili tudi svoj ego.

Krizna prevara

Ob zelo težkih trenutkih v življenju, kot so smrt ali bolezen najbližjih, denarne težave ali izguba službe, se prizadeti ljudje pogosto vprašajo, zakaj živeti, če je vse skupaj eno samo trpljenje. Zatečejo se v objem nekoga drugega, ki lahko tisti hip zapolni praznino, ki jo čutijo v sebi. Takšne afere običajno izzvenijo, ker so nastale v neprijaznih okoliščinah.