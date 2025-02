Nevidni sovražniki kože: tako preprečite znake staranja

Da bi kar najdlje ohranili mladosten videz kože, moramo usvojiti nekaj pravil oz. postopkov in se jih držati, še posebno po 40. letu, ko se začnejo na obrazu kazati grehi iz preteklosti, svoje pa dodajo še hormonske spremembe.

Za začetek je treba vedeti, kakšen tip kože imamo, suho, mastno, mešano, normalno, od tega je odvisna nega, povrhu pa je jasno, da ni več takšna kot pred 20 leti in ne moremo vseskozi uporabljati enakih produktov. Izbira je odvisna tudi od letnih časov, poleti bomo kožo negovali z lahkotnejšimi formulami, pozimi pa ji namenili bogatejše razvajanje za zaščito pred mrazom in vetrom.

Dvojno čiščenje

Osnova vsake dobre nege kože je pravilno čiščenje; v zadnjem času je opevano t. i. dvojno čiščenje, najprej uporabimo čistilec na oljni osnovi, s katerim odstranimo ličila, ostanke kreme SPF in preostale nečistoče, nato pa čistilec na vodni osnovi, ki temeljito očisti pore. Pri tem uporabimo mlačno vodo, vroča namreč izsušuje kožo, tega pa si nikakor ne želimo.

Smiselna je uporaba serumov z aktivnimi učinkovinami, ki odlagajo znake staranja, denimo z vitaminom C, Q10, naprednejše uporabnice posegajo po retinoidih; gre za vitamin A v različnih oblikah, večinoma retinol in retinal, ki pa jih je treba uvajati postopoma, saj lahko dražijo kožo. Nikakor niso čudežna radirka, a ob dosledni uporabi na dolgi rok so učinkoviti pri kopici kožnih težav: koža se hitreje obnavlja, v njej nastaja več kolagena, pore se manj mašijo, polt je bolj enakomerna in sijoča, tonus je boljši ...

Vlaga od znotraj in zunaj

Naša koža potrebuje vlago, zato jo podprimo od znotraj s pitjem dovolj tekočine in od zunaj s sredstvi, namenjeni hidraciji, in to zjutraj in zvečer. Več kot primerna je hialuronska kislina, ki kakovostno vlaži kožo in jo najdemo v vrsti proizvodov.

Brez sredstev z zaščito proti soncu ne gre, in to vse leto, v vsakem vremenu; po mnenju nekaterih dermatologov je uporaba SPF najpomembnejši element v boju proti staranju kože, saj UV-sevanje povzroča hiperpigmentacije in tudi kožna obolenja.

In če zgledno skrbimo za obraz, morda pozabimo na vrat in dekolte. Tudi ti področji si zaslužita enakomerno obravnavo, konec koncev je koža tam še tanjša in bolj dovzetna za škodljive vplive okolja.