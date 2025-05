Neprijeten vonj popka? To so morebitni razlogi

Popek je, podobno kot področje pod pazduho, del telesa, do katerega pride le malo zraka. Večino časa je skrit pod oblačili, zato se v njegovi vdolbini nabirajo odmrle kožne celice, znoj, dlačice in več kot 60 vrst bakterij, piše Prevention.

»Ko se znoj in druge nečistoče ujamejo na majhnem delčku, pogosto postanejo vir neprijetnega vonja,« pravi Todd Minars, dermatolog z Medicinske fakultete Univerze v Miamiju.

»Običajno za odpravo tega zadostuje temeljito in redno čiščenje. Če pa ima popek kljub temeljiti higieni še vedno neprijeten vonj ali se pojavijo še drugi simptomi, kot so rdeča koža, pekoč občutek ali oteklina, je najbolje obiskati zdravnika,« opozarja dermatologinja Shari Sperling iz New Jerseyja.

Tu pa je pet možnih razlogov za neprijeten vonj popka:

Slaba higiena

»Glavni vzrok za neprijeten vonj popka je slaba higiena,« je prepričan Minars, ki dodaja: » Če med prhanjem redno pozabljate očistiti področje popka, se v njem nabirajo prah, znoj, bakterije in odmrle kožne celice, kar povzroča neprijeten vonj.

Nekateri popki potrebujejo več pozornosti kot drugi. Če so gube, kjer je bila nekoč popkovnica globoke, se v njih ustvarijo idealni pogoji za rast bakterij. V takih primerih pomaga vsakodnevno čiščenje z blagim luščilom ali milom.«

Kos tkanine v popku

Neprijeten vonj je lahko tudi posledica tujkov, najpogosteje gre za majhen košček tkanine, kot so nitke z oblačil.

Bombaž je material, ki najpogosteje povzroča vonj, saj vpija vlago. »Bombaž odlično zadržuje toploto, a slabo izolira,« pravi Minars. Če se torej v popku naberejo bombažna vlakna ta, zlasti v kombinaciji z izdatnim znojenjem, tvorijo idealne pogoje za nastanek neprijetnih vonjav.

Če pogosto nosite oblačila iz bombaža ali poliestra, pogosteje preverjajte popek in skrbi za njegovo ustrezno higieno.

FOTO: Gettyimages

Glivična okužba

»Na koži je naravno prisotna gliva kandida. Običajno ni škodljiva, vendar lahko v toplem in vlažnem okolju, kot je popek, povzroči glivično okužbo,« opozarja Minars.

»Ljudje s sladkorno boleznijo (zlasti če je slabo nadzorovana) in tisti z določenimi avtoimunskimi boleznimi so bolj dovzetni za glivične okužbe, saj je njihov imunski sistem manj učinkovit v boju proti njim,« pravi Sperlingova.

Znaki glivične okužbe so poleg neprijetnega vonja tudi srbenje, pekoč občutek, izpuščaj ali mokre lise z izcedkom. V tem primeru za pravilno diagnozo in zdravljenje obiščite zdravnika.

Cista

Ciste so gnojne izbokline, ki se lahko pojavijo kjerkoli na telesu, tudi na trebuhu. Epidermalne ciste nastanejo, ko se zgornji sloj kožnih celic ne odlušči pravilno, ampak se potisne globlje v kožo.

Lojne ciste so podobne epidermalnim, a nastanejo zaradi poškodbe kože, zamašene lojnice ali brez jasnega vzroka.

»Ciste so običajno majhne in ne potrebujejo zdravljenja, vendar so lahko moteče. Če počijo, ima izcedek močan in neprijeten vonj. V tem primeru obiščite dermatologa, odstranjevanje v lastni režiji ni priporočljivo,« pravi Minars.

Piercing

Če imate v popku ta okras in se vname, lahko povzroči neprijeten vonj. Možne so tudi s piercingom povezane ciste.

Znaki vnetja so rdečina, oteklina, bolečina na dotik ter rumen ali zelen izcedek z neprijetnim vonjem. Če opazite te simptome, obiščite zdravnika.

Kako pravilno očistiti popek

Če pogosto pozabljate očistiti ta del telesa, je čas, da to spremenite:

»Popek nežno očistite z milom in vodo,« svetuje dermatologinja. Za čiščenje kožnih gub okoli popka lahko uporabite vatirano paličico. Vendar ne pretiravaj z drgnjenjem, da ne bi izvali draženja ali okužbe, zlasti, če imate piercing.«

FOTO: Anna Om/Gettyimages

»Po čiščenju popek dobro izperite in temeljito osušite. Čeprav odvečna vlaga ne pomeni nujno neprijetnega vonja, se lahko zadržuje v popku in ne povzroča le neprijetnega vonja, temveč tudi druge težave,« opozarja Minars.