Nepozabna v postelji: to so lastnosti, ki moške očarajo znova in znova

Vsaka ženska je v postelji nekaj posebnega, a vendarle nekatere lastnosti privlačijo večino moških, da se radi vračajo med njene rjuhe. Veste, katere?

Navdušenje

Moškim je všeč, če ženska z njimi deli seksualno navdušenje oziroma je po njihovem to napovednik, da bo seks z njo odličen. Ni treba, da je ženska vedno in povsod za, pomembno pa je, da ji je seks v veselje in ne obveznost, da rada poskuša kaj novega in da v njem iskreno uživa. Če pri svojem libidu dohiteva moškega, še toliko bolje.

Senzualnost

Ženska, ki zna uživati v svojih čutih, dotikih, okusih, vonjavah in atmosferi okoli sebe, se moškemu zdi bolj odprta za vse seksualne norčije, ker se zna prepuščati trenutku in dogajanju. Uživa v prvinskosti, zato deluje strastno in poželjivo.

Intuicija

Ženska, ki je globoko povezana s partnerjem, ne potrebuje veliko besed, da bi vedela, kaj se z njim dogaja, ampak ga preprosto začuti z intuicijo. In takrat začuti tudi, kaj moški potrebuje, saj mu to poskusi omogočiti. Kombinacija intuicije in požrtvovalnosti je moškim zelo privlačna.