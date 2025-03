Neinvazivne terapije brez stranskih učinkov

Sašenka Planinc je bioresonančna terapevtka in avtorica knjige Bioresonanca in fiziologija srečnega življenja: vodnik do zavesti in holističnega zdravja, ki jo namenja vsem, ki želijo globlje razumeti svoje bistvo, pogledati na zdravje s holistične perspektive, prepoznati rešitve in stopiti na pot zavestnega in srečnega življenja.