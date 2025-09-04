Negativni pogosteje seksajo

Znanstveniki so ugotovili zanimivo povezavo med lastnostmi naše krvi in spolnim življenjem, ki pa v ospredje postavlja Rh-faktor, ne pa krvne skupine.

Raziskava je namreč pokazala, da ljudje z negativnim Rh-faktorjem poročajo o večji spolni aktivnosti kot tisti s pozitivnim, ugotovitev pa velja za oba spola.

Negativni Rh je redek

V ozadju so lahko tudi družbene okoliščine, siceršnje zdravstveno stanje in življenjske navade, a negativni predznak gre tokrat vendarle v prid dejavnostim med rjuhami. Ne gre spregledati, da je ljudi z negativnim Rh-faktorjem sorazmerno malo, le približno 15 odstotkov svetovne populacije (v Evropi do 20 odstotkov, v Aziji in Afriki manj), zato rezultat še bolj izstopa. Večina ljudi je tako Rh-pozitivnih, a prav manjšina se statistično izkaže za živahnejšo v spalnici.

Čeprav krvna skupina in Rh-faktor seveda ne moreta sprožiti privlačnosti ali kemije med partnerjema, pa je vsekakor zanimiv podatek, da ima pri naših intimnih navadah prste vmes tudi mati narava.