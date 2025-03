Ne takoj zjutraj: to je najboljši čas za skodelico kave

Pitje kave je eden najpogostejših jutranjih ritualov, s katerim mnogi začnejo dan. Razlogi za uživanje te pijače so številni, od lažjega prebujanja, boljše koncentracije do preproste ljubezni do okusa priljubljenega napitka.

Vendar obstaja določen čas, v katerem ga je prav v prid dobri koncentraciji, najbolj priporočljivo piti. In to ni takoj zjutraj.

Zakaj?

Zjutraj žleze izločajo kortizol, hormon, povezan s stresom in občutkom koncentracije. Njegovo delovanje je najmočnejše pol ure po prebujanju, po približno eni uri začne njegov učinek padati.

Skodelica poživila je pred padcem učinka kortizola ključna, piše express.co.uk.

Kavo je torej priporočljivi piti 90 minut po prebujanju, ko raven kortizola začne padati. Prav tako je pomembno, da zadnjo skodelico kave popijete pred kosilom, saj se kofein v telesu razgrajuje počasi in lahko slabo vpliva na spanec.

FOTO: Gettyimages

Pet ur po uživanju kofeina se v telesu razgradi komaj polovica te snovi, popolnoma se iz organizma izloči šele deset ur po zadnjem požirku kave.

Beseda strokovnjaka

O koristih ali škodljivostih kave obstaja nemalo raziskav. Profesor Tim Spector, britanski epidemiolog in nutricionist je omenil nekaj izsledkov:

»Raziskave so pokazale, da je pri rednih uživalcih kave manj srčnih bolezni kot pri osebah, ki je ne pijejo.

Vendar obstajajo jasni kazalniki, da lahko prekomerno uživanje prinese več škode kot koristi. Izpostavil je posameznike, ki jim škoduje v vsakem primeru:

»Čeprav nima trajnih posledic, kofein pri nekaterih preprosto slabo vpliva na delovanje srca in na prebavo, zato naj se mu raje izogibajo.

Kava vsebuje polifenole in vlaknine, ki so ključni za zdravo prebavo, vendar za nekatere z nižjo toleranco posledice presegajo prednosti,« je dodal in zaključil:

FOTO: Gettyimages

»Priporočena količina kave na dan je odvisna od različnih dejavnikov, kot so starost, zdravje in občutljivost na kofein, za večino odraslih velja, da je varna količina približno tri do štiri skodelice kave dnevno, kar je nekje 300 miligramov kofeina.

Prekomerno uživanje kave (več kot pet skodelic na dan) lahko povzroči negativne učinke, kot so nespečnost, tesnoba, zvišan krvni tlak ali prebavne težave.«