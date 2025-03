Ne sme manjkati v kuhinji: olje za lepo kožo, zdravo srce in dobro prebavo

Laneno olje se pridobiva s hladnim stiskanjem semen lana in je bogato z maščobnimi kislinami omega tri, vlakninami, beljakovinami in lignani, fitokemikalijami, ki pomagajo pri ohranjanju splošnega telesnega zdravja. Redno uživanje lanenega olja ima številne prednosti, tu je nekaj najočitnejših.

Varuje zdravje srca in krvnih žil

Že ena žlica lanenega olja na dan lahko zaradi visoke vsebnosti maščobnih kislin omega tri prispeva k zdravju srca.

Alfa-linolenska kislina (ALA), ki je prisotna v olju, zmanjšuje vnetne procese v telesu, prispeva k elastičnosti krvnih žil in pomaga pri uravnavanju krvnega tlaka.

Lahko upočasni rast rakavih celic

Čeprav so raziskave o vplivu lanenega olja na maligne celice še v zgodnji fazi, so nekatere študije na živalih pokazale obetavne rezultate.

V laboratorijskih preiskavah so opazili, da lahko laneno olje pomaga pri upočasnjevanju širjenja določenih vrst raka, vendar bodo potrebne dodatne raziskave, da bi potrdile ali ovrgle njegov učinek na človeški organizem.

Pomaga pri uravnavanju prebave

Zaradi visokega deleža vlaknin in blagodejnih maščobnih kislin lahko laneno olje olajša prebavne težave, kot je zaprtje.

Raziskave so pokazale, da lahko spodbuja gibanje črevesja in prispeva k hitrejšemu odvajanju blata, zlasti pri osebah s prebavnimi motnjami.

FOTO: Getty images

Vlaži in obnavlja kožo

Laneno olje je tudi odličen naravni zaveznik za nego kože.

Njegove protivnetne lastnosti pomagajo pri težavah, kot so ekcem, luskavica in suha koža, medtem ko vlažilni učinek zmehča in obnovi poškodovane dele povrhnjice.

Pomaga pri hujšanju

Zaradi vpliva na prebavo in presnovo igra laneno olje vlogo pri uravnavanju telesne teže.

Raziskave so pokazale, da lahko pomaga pri nadzorovanju apetita, kar pripomore k zmanjšanju vnosa energije in olajša proces hujšanja.

FOTO: Yokeetod/Getty images

Lajša simptome menopavze

Mnoge ženske, ki prehajajo skozi menopavzo, opažajo, da laneno olje zmanjša intenzivnost vročinskih valov in izboljša splošno počutje.

Poleg tega lahko pripomore k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti, ki sta pogosta simptoma tega obdobja.

Kako uporabljati laneno olje?

Ker je laneno olje občutljivo za svetlobo in toploto, ga je treba shraniti v temnih steklenicah, na hladnem in suhem mestu.

Priporočljivo je, da ga uporabljate izključno v hladnih jedeh: dodajte ga v solate, smutije ali hladne omake. Najbolje je izbrati hladno stiskano olje in ga uživati v količini od ene do treh žlic na dan.

Naravna nega z lanom

Lan ni samo dodatek prehrani, iz njega lahko pripravite učinkovite maske za nego las in kože.

Maska za lase: Pred umivanjem las olje nanesite neposredno na lasišče in lase, pustite delovati nekaj časa, nato sperite z blagim šamponom.

Maska za obraz: Zmešajte lanena semena z vročo vodo, pustite, da se izloči sluz, nanesite jo na obraz, počakajte, da se posuši, in sperite.

FOTO: lasje

Možni stranski učinki

Čeprav je laneno olje za varno za uživanje, lahko v večjih količinah povzroči prebavne motnje, kot je driska ali napihnjenost. Prav tako ga morajo previdno uporabljati osebe, ki jemljejo zdravila za redčenje krvi, medtem ko se nosečnicam priporoča, da se pred uživanjem posvetujejo z zdravnikom.

Ne glede na to, ali ga uporabljate v prehrani ali za nego kože in las, je laneno olje eno izmed tistih naravnih rešitev, ki lahko prinese številne koristi za celoten organizem, piše 24sata.hr.